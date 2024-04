Ramón García destaca el éxito de Nicola Porcella en México: “Lo poco que aprendió de actuación, lo aprovechó”

Ramón García destaca el trabajo actoral de Nicola Porcella.

Ramón García es uno de los actores peruanos con gran trayectoria nacional e internacional. El artista ha estado presente en más de una producción, pero uno de los momentos que llamó la atención del público fue cuando se encargó de darle clases de actuación a Nicola Porcella, en una época en la que el exchico reality incursionaba en las telenovelas de Michelle Alexander.

Aunque en su momento fue sumamente criticado y más de uno aseguró que no tenía talento para la actuación, fue con los años que ha logrado hacerse de un nombre internacional y alcanzar el éxito en el país vecino de México. Actualmente, Porcella es protagonista de una telenovela y se ha dado una segunda oportunidad en este arte, dejando sorprendido a más de uno.

Al respecto, Ramón García, quien alguna vez le dio lecciones de actuación a Nicola Porcella, dio su opinión. El artista se mostró muy orgulloso y aseguró que el exintegrante de EEG aprovechó muy bien el tiempo de aprendizaje y ahora está poniendo todo en práctica.

Ramón García fue el maestro de actuación de Nicola Porcella. (Foto: Captura de América Tv)

“Lo poco que aprendió lo aprovechó bien y lo puso en práctica porque México es un mercado bastante difícil, por no decir casi imposible, sobre todo para los que no son mexicanos”, expresó al inicio en conversación con Trome.

Por otro lado, consideró que Porcella siempre ha tenido la vena de actor y con su experiencia lo ve de esa manera. Esa sería la razón por la que ahora viene alcanzando el éxito. “Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor. Una vez escuché esto y no lo creía hasta que lo comprobé conmigo mismo, se dice ‘Uno no escoge la actuación, la actuación lo escoge a uno’. Ese fue mi caso porque yo jamás quise ser actor y por seguir a unas chiquillas, por mujeriego me metí un grupo de teatro en la Universidad y, bueno, hasta la fecha no salgo y ya tengo 47 años de actor”, agregó.

Ramón García en contra de la crítica de Jely Reátegui sobre Nicola Porcella

Durante el auge de Esto es Guerra, Nicola Porcella tuvo la oportunidad de incursionar en la actuación junto a su entonces novia Angie Arizaga. Ambos fueron parte de ‘Ven Baila Quinceañera’, pero el desarrollo de sus personajes no fue el mejor. Ante ello, la artista Jely Reátegui dio un comentario en una entrevista que llamó mucho la atención.

“No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando (por Nicola Porcella y Angie Arizaga). No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”, expresó en aquel entonces.

Ramón García recordó la crítica de Jely Reátegui a Nicola Porcella. (Composición)

Al respecto, Ramón García -en una pasada entrevista con Infobae Perú- salió en defensa de Nicola Porcella. Mencionó que no le pareció la forma de dar una crítica a un colega, pues estas cosas deberían decirse en privado. Por ello, le pidió que sea más coherente y que recuerde que lograr el éxito y ser parte de una producción importante no es un logro de la noche a la mañana.

“Lo único que sí me molestó, y no porque haya sido mi alumno, fue cuando una actriz (Jely Reátegui) comentó que él actuaba como si fuera una puerta. Esos comentarios se pueden dar en forma interna, pero no frente a cámaras. Lo más gracioso es que alguien, un amigo seguro de ella, dijo: ‘Por fin alguien valiente’. Le hago recordar que nadie entra a un canal y dice, yo quiero actuar y actúa”, dijo en conversación con este medio.