Intérprete de lengua de señas se roba el show en concierto de Armonía 10: “Eso es inclusión”

Ruth Escarza agradeció la oportunidad y se mostró feliz con la recepción de su trabajo. | TikTok

La cumbia peruana ha tomado fuerza y el público sigue disfrutando de la música del norte en más de un show a nivel nacional. En Lima, agrupaciones como Grupo 5, Agua Marina y Armonía 10 han logrado gran popularidad y llenan los recintos en donde ofrecen sus conciertos.

En redes sociales, como TikTok, se han vuelto muy populares algunos extractos de canciones ya conocidas, pero que con el paso de los años han adquirido fuerza y mayor notoriedad. Es así que las nuevas generaciones también disfrutan de estas canciones y se concentran en los conciertos.

Es así que, el último fin de semana, el video publicado por la cuenta de TikTok @shen.peru, se ha viralizado un video de un momento de la presentación de Armonía 10 en el Afuera Fest, un evento organizado por el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional. Este evento reunió a más de un artista nacional para hacer bailar a sus seguidores.

Lo diferente de estas presentaciones era la búsqueda de la interculturalidad y la convivencia entre públicos diferentes. Por ello, estuvo dirigido a jóvenes y adultos seguidores del pop-rock fusión, la cumbia y el folclor andino peruano, además, se incluía a la comunidad sorda e hipocáustica, además de personas en sillas de ruedas. Es por ello que también se tuvo asistencia de personal especializado en la Interpretación de Lengua de Señas Peruanas, además de algunos accesorios como chalecos vibratorios y sobre titulación en vivo para que todos puedan disfrutar.

Intérprete de Lengua de señas se roba el show en concierto de Armonía 10.

En medio de todo este show, en el momento de la presentación de Armonía 10, la joven encargada de interpretar con Lengua de Señas cada uno de los temas, se robó la atención de todos los presentes. En redes sociales, se hizo popular un video en el que se le ve a la joven completamente feliz y disfrutando de la música, a la vez que la interpreta para que las personas con esta discapacidad puedan también entender lo que los músicos cantan.

Esta acción fue aplaudida por los cibernautas, quienes no dejaron de felicitar el trabajo de la joven. Sorprendentemente, la propia intérprete agradeció el cariño y las buenas opiniones sobre su interpretación. La joven, identificada como Ruth Escarza, se mostró contenta por la oportunidad de que la música pueda llegar a más personas a través de ella.

“Amooo!! Gracias por valorar mi trabajo que es posible gracias a que existe la comunidad sorda de la cual estoy infinitamente agradecida y al equipo de accesibilidad”, escribió en un comentario en el video.

Intérprete de lengua de señas agradece las muestras de cariño.

Usuarios felices con la inclusión en conciertos

A raíz de la viralización de este video, los usuarios se han mostrado muy felices con que más personas puedan disfrutar de la música en conciertos como estos. Por ello, no dejaron de felicitar la iniciativa y el trabajo de la intérprete, y pidieron que pueda replicarse en otras ocasiones y con más agrupaciones musicales en nuestro país.

“Soy sordo, gracias por este detalle, hace mucho no podía oír o interpretar una música, gracias a ella pude hacerlo”, “todos los conciertos deben tener su intérprete”, “Felicitaciones, eso es inclusión”, “Gracias armonía 10 por la inclusión, tengo una hermana sorda y es muy difícil para ella porque varias instituciones no ponen intérprete”, “Primera vez que veo algo así, me gustó mucho. Dios te bendiga, que bonito tu trabajo sigue así dándolo todo”, “el verdadero lenguaje inclusivo”, fueron algunos comentarios de los seguidores.

Usuarios celebran la inclusión de lenguaje de señas en conciertos.