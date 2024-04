Periodista argentino protagoniza tenso momento con Brunella Horna por defender a Milett Figueroa: “No te hagas la santa”

Periodista argentino, Pepe Ochoa, protagoniza tenso momento con Brunella Horna “No te hagas la santa”. América Hoy.

Momento incómodo se vivió la mañana del 24 de abril en ‘América Hoy’, cuando el periodista argentino Pepe Ochoa se enlazó en vivo con el magazine de América TV para confrontar a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

El panelista de LAM le respondió fuerte y claro a Janet Barboza señalando que eran falsas y que crean solo contenido para rebotar.

Pero llegó el momento de enfrentarse a Brunella Horna, quienes minutos de que entrara el gaucho en comunicación con el programa de GV Producciones, dijo que LAM no era democrático porque no entrevistó a Candela Lecce, quien aseguró tener una relación con Marcelo Tinelli, cuando estaba con Milett.

“Si viven en democracia ¿Por qué no hablan de Candela Lecce? ¿Alguien habrá dicho que no hablen de ella? De mi mujer sí hablen, pero de la otra, quédense callados”, expresó Horna en referencia a Marcelo Tinelli.

Esto molestó al argentino, quien indicó que no la habían entrevistado porque es una figura que tiene una fama de mentirosa en el país del Mate y que por ese motivo no creían en sus versiones.

Por otro lado, Brunella Horna increpó al Pepe Ochoa por siempre criticar a Milett Figueroa cuando no la conocen y no saben de la carrera que ha construido en el Perú.

“No la conocen y desde el primer día comenzaron a chancarla a chancarla cuando no la conocen”, dijo molesta la esposa de Richard Acuña.

Pepe Ochoa perdió la calma y comentó que ya le había explicado en anteriores ocasiones a la influencer que su trabajo era opinar de Milett porque ella participó de un reality de baile argentino.

“No te hagas la santa, Brunella, no te hagas la santa. Yo hablo de Milet porque Milett se expone a un reality, ya te lo explique mil veces, va al Bailando. Nosotros los panelistas en la TV argentina opinamos del bailando, yo opino de Milett y lo que veo y lo que me parece. Si le va muy bien, le deseo lo mejor”, sentenció.

Periodista argentino protagoniza tenso momento con Brunella Horna. América Hoy.

Pepe Ochoa y lo que les molestó de las conductoras de ‘América Hoy’

Pepe Ochoa explicó que le incomodó mucho que lo hayan utilizado para generar polémica al enfrentarlo en vivo con la madre de Milett Figueroa, doña Martha Figueroa, quien defendió a su hija de las críticas de la prensa argentina en un enlace en vivo de ‘América Hoy’, en diciembre del 2023. Esto le pareció que fue un acto de traición.

“Ahí los llamé traidores porque esas cosas son una traición, donde ustedes me han podido haber avisado. No tengo ningún problema y me lo banco. Pero tampoco se hagan lo que son, los más buenos del universo cuando son malísimos, los cuatro que están ahí”, expresó ante el asombro de los peruanos.

Janet Barboza le pidió ser más respetuoso y no utilizar ciertos adjetivos hacia ellos, a lo que el argentino se reafirmó e indicó que solamente era su opinión. “Aquí no nos pintamos de buenos, pero si somos personas que respetamos y sabemos como son los límites, que no insultamos y que no utilizamos adjetivos que ustedes han utilizado”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Por otro lado, Janet Barboza acusó a los panelistas de LAM, ser los encargados de hacer contenido para promocionar el reality ‘Los Tinelli’ de Marcelo Tinelli. “Sigo pensando que el marionetero es Marcelo Tinelli, Yanina y que tú eres la marioneta. Los que ustedes están haciendo es promocionando el reality del jefe...”, enfatizó.

Ante esta acusación, Pepe Ochoa aclaró que no trabaja para Marcelo Tinelli ni para Amazon Prime, plataforma de streaming donde se transmitirá el reality de la familia ‘Los Tinelli’.