¿Quién es José Quisocala, el banquero peruano más joven del mundo, que logró reunirse con la reina Isabel II?

Detrás del prestigioso premio Child and Youth Financial International está José Quisocala, un joven que desde su infancia sueña con un mundo donde la economía y el medio ambiente conviven en armonía. (Composición Infobae Perú)

En el corazón de Arequipa surgió una historia que desafía todo precedente en el mundo financiero. A la insólita edad de 7 años, un niño llamado José Alberto Quisocala Condori comenzó a redactar su propio capítulo en la historia de la banca, fundando un banco que no solo era una promesa de futuro, sino una realidad palpable. Este emprendimiento sembró las semillas de una trayectoria que, años después, sigue capturando la atención y el asombro de quienes escuchan su nombre.

Ahora, a sus 19 años, ese chico prodigio ha madurado en su rol de banquero, llevando su visión más allá de las fronteras de Arequipa hacia la capital, Lima, con el anuncio de una nueva sucursal. Esta expansión no es solo un testimonio de éxito, sino también una invitación a indagar más profundo: ¿Quién es realmente José Alberto Quisocala Condori, y cómo ha logrado redefinir los parámetros de éxito en el ámbito bancario a una edad en la que muchos apenas comienzan a explorar su camino profesional? Su historia desvela cómo la audacia y la innovación pueden marcar la diferencia en el mundo financiero.

El banquero más joven del mundo

José Quisocala emergió como una innovadora figura en el mundo financiero siendo apenas un niño. Una profunda observación de la economía de su entorno escolar y la forma en que sus compañeros manejaban su dinero despertaron en él el deseo de actuar. No era un niño común; su entendimiento de las finanzas y el deseo de ayudar a sus pares lo empujaron a emprender un camino nada convencional.

Con el respaldo de sus maestros y la administración de su colegio, José puso en marcha una iniciativa revolucionaria: el “Banco Cooperativo del Estudiante Bartselana”, cariñosamente llamado “el banco del estudiante”. Este proyecto no solo era audaz por venir de alguien tan joven, sino que también desafiaba las normas establecidas en el sector bancario.

Su motivación nació al ver cómo sus amigos gastaban rápidamente su dinero en dulces y juegos, sin pensar en el futuro. Reconociendo esta tendencia preocupante, José se propuso cambiar la mentalidad de sus compañeros. Quería enseñarles la importancia del ahorro y cómo este podía estar vinculado a acciones beneficiosas para el medio ambiente. Así, conceptualizó un sistema financiero que incentivaba tanto el ahorro como la cultura del reciclaje.

Reina Isabel II condecora al niño banquero del Perú

Los resultados no tardaron en ser evidentes. Como reporta RPP, años después de su creación, el “banco del estudiante” había captado a más de 2 mil clientes jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y 18 años. La visión de José Quisocala no solo logró influir en el comportamiento financiero de sus compañeros, sino que, además, estableció un modelo a seguir que combinaba responsabilidad económica con conciencia ambiental, demostrando que incluso las ideas más pequeñas, provenientes de mentes jóvenes, pueden generar cambios significativos.

“Al principio, mis docentes creían que estaba fuera de mis cabales o que un niño no era capaz de llevar a cabo este tipo de iniciativas. No captaron que no somos solo el futuro de la nación, sino también su presente”, relató José Adolfo durante una charla con el diario Correo. A pesar de enfrentar burlas y acoso por parte de varios compañeros, así como opiniones desfavorables de algunos maestros, logró encontrar respaldo en el director y en la asistente de su aula para avanzar con su proyecto.

¿De qué trata “Banco del Estudiante Bartselana”?

El “Banco del Estudiante Bartselana” es una iniciativa innovadora que combina la educación financiera con la conciencia ambiental. Esta entidad opera bajo un modelo único: recoge residuos sólidos de sus clientes, principalmente niños, y los vende a empresas de reciclaje. Estos residuos se transforman luego en productos reciclados, como papel higiénico

El dinero obtenido de estas ventas se deposita en cuentas de ahorro pertenecientes a los niños, promoviendo así el ahorro desde temprana edad. Una característica distintiva del banco es que solo el titular de la cuenta —el niño— puede acceder al dinero acumulado y retirarlo una vez que alcance su objetivo de ahorro, asegurando que los padres no intervengan en este proceso.

Con solo 7 años y una visión única, José Quisocala fundó un banco que va más allá del ahorro, integrando la conservación ambiental. Su historia ahora alcanza nuevas alturas con planes de expansión internacional. FOTO: UDEP

Lo que comenzó con apenas 20 niños afiliados ha crecido exponencialmente hasta superar los 2 mil clientes, gracias a la efectividad y atractivo de su propuesta. Además, el banco proporciona a sus jóvenes clientes tarjetas de ahorro similares a las ofrecidas por bancos tradicionales. Estas tarjetas permiten a los niños realizar una variedad de operaciones financieras, incluidos retiros en cajeros automáticos, pagos en comercios, compras en línea, transferencias de dinero y pago de servicios mediante una aplicación dedicada. Este enfoque no solo fomenta el ahorro entre los más jóvenes, sino que también les enseña a gestionar de manera responsable sus finanzas personales, todo ello mientras contribuyen positivamente al medio ambiente.

Su reunión con la reina Isabel II

El encuentro de José Quisocala con la reina Isabel II en Londres es un momento que él recuerda con gran emoción y orgullo. A la edad de 10 años, José ya había logrado un hito impresionante: la creación de un banco destinado a fomentar la cultura del ahorro entre los menores, una iniciativa que le valdría el prestigioso premio Child and Youth Financial International. Este reconocimiento no solo destacaba su temprana incursión en el mundo financiero, sino también su capacidad para impactar positivamente en la comunidad.

En una entrevista concedida a Infobae Perú hace algún tiempo, José compartió detalles de esta experiencia única. El viaje a Inglaterra representaba una doble celebración para él, ya que fue galardonado tanto por su labor individual como por su innovador proyecto, el ‘Banco del Estudiante’. José, portando el honor de representar a Perú, enfrentó un desafío logístico considerable: conseguir la visa y viajar a Inglaterra, una tarea nada fácil, especialmente para un niño que viajaba solo.

ARCHIVO - En imagen de archivo del martes 18 de diciembre de 2012, la reina Isabel II saluda a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones al final de una visita oficial en Londres. (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

Su llegada a Londres no estuvo exenta de contratiempos. Detenido en Migraciones durante unos 40 minutos debido a la peculiaridad de su viaje —un niño que afirmaba tener una cita con la reina Isabel II—, José llegó tarde a la premiación. A pesar de este inicio frenético, la visita al palacio fue inolvidable. Durante el tour por el palacio y el breve encuentro con la reina, José recibió palabras de aliento y admiración.

La reina le expresó su conocimiento sobre los esfuerzos que estaba realizando en Perú y el deseo de que su proyecto continuará creciendo y trascendiera fronteras. Estas palabras de apoyo de una figura tan emblemática reafirmaron la importancia y el potencial del trabajo de José para hacer una diferencia en el mundo.

¿Qué proyecciones a futuro tiene el ‘Banco del Estudiante’?

El joven emprendedor ha dado un paso importante hacia la expansión de su proyecto, dirigiéndose a Lima con el objetivo de reunirse con el Ministerio del Ambiente. Su plan es ambicioso: implementar una planta que gestione los residuos sólidos generados por grandes empresas en Perú, ofreciendo así una solución mediante el “Banco del Estudiante” para manejar las toneladas de desechos industriales.

En una reciente entrevista con Latina Noticias, el joven reveló que planea abrir nuevas sucursales del banco en un colegio de Los Olivos y en cadenas de supermercados locales. Su visión va más allá de simplemente recolectar residuos sólidos; busca impulsar un cambio de mentalidad en los trabajadores de grandes empresas, promoviendo prácticas que reduzcan la contaminación y fomenten la responsabilidad ambiental.

“No solo se trata de entregar sus residuos, sino de concientizar acerca de cómo sus operaciones pueden ser más amigables con el planeta”, explicó.

Además, anunció la próxima inauguración de cajeros automáticos asociados al proyecto, un avance significativo que facilitará aún más el acceso a los servicios del banco. Con miras a expandir su innovadora idea de negocio, el joven emprendedor no descarta llevar su proyecto a países como México y Colombia, con la esperanza de que, en los próximos años, su sueño trascienda las fronteras peruanas.