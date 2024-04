Metropolitano: Ruta alimentadora de Carabayllo no llegará a la estación Naranjal y modifica sus paraderos

Ruta alimentadora de Carabayllo modifica sus paraderos: ¿cuáles son las nuevas estaciones?| Composición Infobae

Nuevos cambios en uno de los alimentadores que se trasladan al norte. Esta vez, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció que se reducirá las estaciones a donde llegará la ruta de Carabayllo y tendrá un nuevo paradero final a partir de la ampliación del Metropolitano.

De esta manera, el bus de Carabayllo ya no llegará hasta el terminal Naranjal, sino cortará su recorrido hasta la estación conocida como Belaúnde, ubicada en la avenida que lleva su mismo nombre.

Estas son las modificaciones de esta ruta, por lo que conoce desde ahora dónde deberás subir a este bus para llegar a tu destino. Cabe precisar que, este alimentador también conectará con la estación Los Incas para tomar los troncales.

Ruta alimentadora de Carabayllo modifica sus paraderos| Andina

Los cambios

El nuevo itinerario de los buses incluirá avenidas principales como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Retablo y Belaúnde, culminando su recorrido en la estación que lleva el mismo nombre de esta última avenida.

Desde ahí, los pasajeros podrán hacer transbordo a otros servicios, específicamente al servicio Expreso 11 en las primeras horas del día, desde las 5 a.m. hasta las 10 a.m.; y posteriormente al servicio regular B, el cual estará disponible desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m.

Al regresar, tendrá un recorrido parecido, irá por Universitaria, Micaela Bastidas y la avenida Túpac Amaru, y tendrá una parada final en la calle Tokio, ubicado en Carabayllo.

¿Desde cuándo cambia la ruta de Carabayllo?

Desde hoy, 11 de abril, se implementará el nuevo paradero final para esta ruta ubicada en Comas. Este cambio tiene como objetivo principal mejorar la experiencia de los usuarios, agilizando los tiempos de espera y descongestionando las estaciones más saturadas, debido a que no llegará hasta el terminal.

Alimentador Carabayllo: estos son los nuevos paraderos de la ruta

Paradero de Belaúnde a Carabayllo

Belaúnde

Fe y Alegría

Hospital

San Felipe

Santa Isabel

Chimpu Ocllo

La Flor

Caudivilla

Manco Cápac (Merino)

José Pardo

Villa Esperanza

Ciro Alegría

La Cumbre

Augusto B. Leguía

Plaza El Progreso

Lenín (Final)

Santo Chocano

Tokio (paradero final)

Ruta de regreso del norte al sur

Tokio

P. Jorge Chávez

Lenín (Inicial)

Plaza El Progreso

Túpac Amaru

Augusto B. Leguía

La Cumbre

Ciro Alegría

Cedros

Villa Esperanza

José Pardo

Manco Cápac (Merino)

Caudivilla

La Flor

Chimpu Ocllo

Santa Isabel

San Felipe

San Carlos

Hospital

Fe y Alegría

Belaúnde

Paraderos del Expreso 11

En el primer paradero de Los Incas podrás subir al Expreso 11 para dirigirte al centro de Lima, con la finalidad de recortar el tiempo de llegada. Asimismo, si deseas continuar tu recorrido podrás realizar un transbordo.

Los Incas

Andrés Belaúnde

22 de Agosto

Universidad

Pacífico

Estación Central

Por otro lado, la entidad pidió a los pasajeros a anticipar la recarga de sus tarjetas con la finalidad de que el tiempo de permanencia en una estación sea menor y evitar congestiones. Se recomienda, además, mantener un saldo suficiente que permita cubrir varios días de traslado. Esta estrategia no solo beneficia a los usuarios al evitarles contratiempos, sino que también contribuye a disminuir las largas filas en las taquillas.

Por otro lado, a la altura del paradero conocido como la 50 se reporta congestión vehicular de manera seguida y en horas puntas. Ante ello, ATU ha señalado que se encuentra la colaboración directa de su personal de campo con la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente en la gestión y agilización del tráfico vehicular

El mismo operativo se ha implementado en la plaza Ramón Castilla, la avenida Tacna, entre otras zonas que tienen gran afluencia. Una situación que esperan los usuarios mejore con el tiempo, debido a que a diario se reporta demoras y caos en las estaciones por falta de buses.