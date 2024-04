Magaly Medina le pide a Milett Figueroa que se haga respetar, si Marcelo Tinelli no lo hace: “Amiga date cuenta”

Magaly Medina critica a Marcelo Tinelli por no defender a Milett Figueroa: "Amiga date cuenta". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no dudó en expresar su sorpresa y desaprobación hacia Marcelo Tinelli por permitir que la prensa argentina ataque a la modelo Milett Figueroa sin defenderla. La periodista cuestionó la falta de acción del conductor argentino y señaló la importancia de que la exchica reality se defienda por sí misma en medio de los fuertes calificativos.

Medina cuestionó el silencio del conductor argentino, quien hasta el momento no ha salido a confirmar ni defender su relación con la modelo peruana, pese a que ambos todavía mantienen una relación sentimental. “uera ya de bromas, porque todo el mundo dice, ¡ah, claro, rajan de mí, rajan de Tinelli, pero decirle trepadora! No solo una vez, sino dos, tres veces en televisión nacional, en televisión argentina, Milett Figueroa, es desacreditarla públicamente”, dijo en un inicio.

“Y que sepamos, Tinelli no hace absolutamente nada para parar eso. Más bien todos siguen especulando, la otra se burla, dice que está trabajando, dice que no está haciendo nada en Perú, solamente ha ido a promocionar una película vieja, dicen. ¡Cosa que es cierto!, porque Milett vino con ese pretexto de promocionar una película vieja que a nadie le importa. Una película que había grabado hace no sé cuántos años, que ha pasado desapercibida”, agregó.

Incluso la conductora señala que, a pesar de los múltiples ataques que la modelo ha recibido por parte de la prensa argentina, ha optado por guardar silencio y no responder.

“Ahí en la televisión el que tiene que ponerle el par, el que tiene que salir como el hombre, como el protector, es Marcelo Tinelli. Si ella le interesara a ‘alguito’, pero por lo visto no le interesa, la deja bailar con su pañuelo. Y lo que es más, ella ni siquiera se defiende, porque aparentemente ella, pues, no quiere hablar tampoco con la prensa argentina. No ha salido ni a defenderse ni a cuadrarlas, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila, la cuadra a la Yanina, Latorre, a cualquiera de los que estén hablando así de ella, ¿no?”, aseveró.

Magaly Medina le pide a Milett Figueroa que se defienda

Por último, Magaly Medina también cuestionó esta actitud de la modelo, argumentando que si no tienes nada que ocultar, no deberías temer los fuertes calificativos que recibe a diario y responder contundentemente. “Defiéndete sola, ¿para qué estás esperando si ya Marcelo Tinelli no te va a defender? Y aparentemente él está siendo como que a un lado, (diciendo) ‘ella es harina de otro costal. A mí no me la chanten’”, acotó.

La periodista lamentó la situación y criticó la actitud de Tinelli, afirmando: “Porque si tocaran así a una de sus hijas, estoy segura de que él saldría a hablar rapidísimo nomás y a ponerle el parche a cada una de ellas. Pero qué feo es estar con un hombre que no te protege y que no te defiende. Porque si bien es cierto, las mujeres podemos defendernos solas, pero siempre es bueno si tienes pareja, porque si estás sola, el mundo es nuestro. Pero si estás acompañada, entonces, ¿para qué tienes compañía?”, aseveró.

“¿Para qué tienes esa línea de quién llamas mi enamorado? ¿A quién llamas mi novio? Ah, ahí algo está mal y algo me duele muy mal. Pero cuando un hombre no muestra un respeto público, yo creo que ahí no hay nada, ya que hacer. Amiga, date cuenta, hay que decirle a Milett Figueroa también como a otras”, dijo Medina, quien concluyó su intervención instando a Figueroa a reconocer la situación y actuar en consecuencia.