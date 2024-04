Milett Figueroa defiende su relación con Marcelo Tinelli, y responde a comentaristas argentinos: “Terceros salen sobrando”

Milett Figueroa y su fuerte respuesta a los comentaristas argentinos sobre su relación con Marcelo Tinelli. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ este 8 de abril, su conductora, Magaly Medina, presentó en exclusiva las imágenes de las declaraciones de la modelo Milett Figueroa respecto a los intensos rumores que sugerían el fin de su relación con el conductor Marcelo Tinelli.

Este rumor cobró aún más fuerza cuando conductores de diversos programas en Argentina, incluido ‘LAM’, afirmaron la separación, a pesar de que la pareja no lo ha confirmado oficialmente. Una de ellas, fue la periodista Yanina Latorre, gran amiga de Tinelli, se sumó a las declaraciones que alimentaron la especulación sobre el estado de la relación.

Ante ello, la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ decidió responder a los ‘urracos’ de Magaly y no dudó en abordar sobre su relación con el conductor de ‘Bailando 2024′, y enviar un contundente mensaje para los comentaristas de espectáculo en Argentina. ¿Qué fue lo que dijo?

Milett Figueroa desmiente rumores de separación con Marcelo Tinelli: “Estamos muy bien”

La modelo Milett Figueroa dejó atrás los rumores que circulaban sobre una supuesta separación entre ella y el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli. Tras las declaraciones de Yanina Latorre, amiga cercana de Tinelli, en las que sugirió la ruptura reciente de la pareja, Figueroa decidió aclarar la situación.

Figueroa aseguró para las cámaras de Magaly Medina que su relación con Tinelli está en buen término. Al ser abordada por un reportero mientras ingresaba al gimnasio para entrenar, la modelo peruana afirmó: “He venido a entrenar, disculpen, gracias por la preocupación, pero todo está bien”.

Además, la exchica reality aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a los periodistas en Argentina, en especial a Latorre, señalando que en una relación entre dos personas, las opiniones de terceros no son relevantes. “En una relación de dos personas, los terceros salen sobrando. Ustedes tienen que saber que todo está bien”, concluyó Figueroa, dejando en claro que los rumores de separación no tienen fundamento.

¿Qué dijo Yanine Latorre?

Hace poco, Yanina Latorre mencionó que no hay algo específico que moleste a las hijas de Marcelo Tinelli sobre su actual pareja Milett Figueroa, sino que el inicio rápido de su romance no fue bien recibido y que la peruana, no sería tan cercana a ellas.

“No hay una cosa que Milett haya hecho para que las hijas de Marcelo no la acepten. A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres”, fueron las palabras de la presentadora de TV para el programa ‘LAM’.

Milett Figueroa niega discusión con la hija de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa fue abordada por el programa ‘Amor y Fuego’ para aclarar los rumores de distanciamiento con el conductor argentino Marcelo Tinelli, así como para indagar sobre su relación con Candelaria Tinelli.

En esta ocasión, a diferencia de otras veces, Figueroa optó por ser concisa en sus respuestas. Al inicio, manifestó: “Cuando tenga algo que compartir, voy a ir a su programa y lo conversamos”. Sin embargo, posteriormente fue contundente al asegurar que su romance con Tinelli está bien y que no existe ningún tipo de distanciamiento.