Gonzalo Aguirre no continuará en Sporting Cristal: “Ya tiene otro camino, retornó a su club”

Gonzalo Aguirre nunca pudo hacerse de un lugar en Sporting Cristal. - Crédito: 1818mediasport

Sporting Cristal presenta su primera baja para la Liga 1 2024. Si bien no ha sido informada de manera oficial, el entrenador Enderson Moreira se encargó de darla a conocer en su última comparecencia luego de la goleada 4-0 a Sport Huancayo, en el estadio Alberto Gallardo.

Frente a los medios de comunicación, Moreira aseguró que el mediocampista Gonzalo Aguirre no pertenece más a la disciplina ‘rimense’. “Cuando llegué al club, Aguirre vino a conversar conmigo y me dijo que no le gustaría jugar más en Cristal, que quería tener otra oportunidad en otro club. Y cuando un jugador no quiere jugar, nosotros tenemos que respetar”, dijo.

Gonzalo Aguirre llegó a Sporting Cristal a mediados del 2023 por aprobación de la dirección deportiva de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

La planificación del club del Rímac tenía inicialmente considerado a Aguirre; de hecho, el propio futbolista lo sabía y por eso quería contar con una oportunidad de ser considerado, pero el cuerpo técnico de Enderson decidió decantarse por otros puntuales por razones estrictamente técnicas. A partir de ello, Gonzalo tomó la determinación de abrirse.

“Después, en otro momento, vino a hablar que le gustaría tal vez tener esa oportunidad de jugar hasta medio año, que es hasta cuándo tiene contrato, pero en ese momento ya teníamos otras prioridades”, detalló Enderson, quien no se ha dejado de lamentar por la postura del deportista que, ahora, volvió a las filas del Club Nueva Chicago.

“Si cuando llegamos el jugador me dice que no quiere ser parte del equipo, nosotros dimos oportunidad a otros jugadores, es normal. Regresó a su equipo y está en el camino que él cree que es mejor. Nosotros lo tratamos de la mejor forma posible”, acotó.

El entrenador de Sporting Cristal aseguró que el mediocentro peruano se marchó a Nueva Chicago. | VIDEO: @Enredadosc_yt

Moreira, en esa misma frecuencia, reconoció que Aguirre siempre cumplió con lo encomendado en las labores semanales toda vez que era abrigado por todos. Por esa razón le sorprendió su paso final y todo lo que se dijo alrededor del caso: “El siempre participó de todos los entrenamientos, lo tratamos con todo el cariño y de manera respetuosa, como tiene que ser como club, como comisión técnica, pero él tenía otro camino en su cabeza, por eso es que ya no forma parte del plantel. Se hablaron algunas cosas sin conocimiento”.

Gonzalo Aguirre, inicialmente, integraba el proyecto de Enderson Moreira para la temporada 2024. - Crédito: Difusión

Cuestiones dirigenciales

La salida de Aguirre, aparentemente, obedece a una decisión de la dirección deportiva. A nueve meses de su incorporación, Cristal tenía entendido que podía formar un proyecto en él, por lo que le habría propuesto comprar su ficha desde Nueva Chicago (ARG), pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, por lo que la operación con el deportista se redujo al préstamo actual.

A raíz de esa situación, Gonzalo no volvió a integrar las listas de los ‘rimenses’ en el Apertura 2024 y sólo se dedicó a entrenar a La Florida para mantener su estado de forma. En concreto, el futbolista peruano formado en Argentina no ha registrado un sólo partido en el 2024, a diferencia del curso pasado que sí apareció en algunas contiendas de la mano del estratega Tiago Nunes, quien veía muy buenas condiciones en el deportista que aún está bajo la supervisión de la selección nacional.