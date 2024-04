Jean Deza lanzó graves acusaciones contra Fondo Blanquiazul, Alianza Lima y el porqué de los ampays en Magaly TV

El futbolista peruano aseguró que los directivos de Alianza lo utilizaron para 'maquillar' el mal momento deportivo que terminó con el descenso 2020. (La Fe de Cuto)

Los capítulos extrafutbolísticos abundan en la Primera División de Perú y Jean Deza, probablemente, sea uno de los jugadores más controversiales del último tiempo. Sobre todo en su paso por Alianza Lima durante el 2020, donde protagonizó varias polémicas acaparando las portadas de los diarios y siendo noticia en los diversos programas de espectáculos.

El ‘Ratón’, como lo conocen, rompió su silencio y habló de ese fatídico año en una extensa entrevista con Luis Guadalupe en el programa ‘La Fe de Cuto’. Atacó al Fondo Blanquiazul - grupo de directivos que está al mando del club ‘íntimo’ - por utilizarlo, se desligó del descenso a Segunda y explicó el porqué de los ‘ampays’ en Magaly TV.

El ahora integrante de Alianza Atlético comenzó explicando el motivo de sus apariciones en el programa de espectáculos. “Yo estaba separado del plantel, ya no entrenaba con el plantel. Pablo Bengoechea no me quería”. Rápidamente, señaló que los altos mandos del ‘equipo del pueblo’ utilizaron eso para ‘maquillar’ el mal momento deportivo en dicha temporada.

“El Fondo Blanquiazul quiso tapar todo lo malo que pasaba en el club con las noticias de Jean Deza. Esa es la realidad de la vida, el Fondo Blanquiazul se limpió conmigo. Se ensañaron tanto conmigo, que han querido destruir mi carrera, el Fondo Blanquiazul, porque ellos pensaban que yo me los pasé por los hu... porque salía ampayado a cada rato”, expresó.

Diego Gonzales Posada era el presidente del Fondo Blanquiazul en 2020. (El Comercio)

Deza desmintió que lo ‘parcharon’ y pegaron en el vestuario de Alianza Lima en 2020

Instantes después, Jean Deza desmintió a sus excompañeros Leao Butrón y Rinaldo Cruzado, quienes habían declarado que lo “apretaron” en la interna del vestuario. “A mí nunca me parcharon, pero sí me hablaban. A mí nunca me metieron un cachetadón como inventaron, que el ‘Loco’ Aguiar me metió un cachetadón, a mí nadie me tocó”.

Es más, el atacante afirmó que la barra de Alianza Lima no lo atacó por sus conductas fuera de las canchas. “A mí nunca un hincha se me ha acercado y me ha dicho ‘te voy a matar’, ni el Comando Sur, nunca me llamó a amenazarme. Si supuestamente, estaba haciendo el caga..., ¿No se te hace raro?”.

Leao Butrón y Rinaldo Cruzado eran los referentes en el vestuario de Alianza Lima durante el 2020.

Jean Deza se desligó del descenso de Alianza Lima

El exseleccionado peruano, por último, se refirió al descenso de Alianza Lima. El jugador de 30 años inició la temporada, más no la terminó por los escándalos y se marchó a Deportivo Binacional. Por esa razón, se desligó del suceso deportivo y manifestó que él era el mejor futbolista en el campo.

“Lo más práctico, ‘vamos a sacar a Jean Deza’, ¿Me sacaron en el 2020 no y qué pasó? ¿No se fueron a Segunda? Yo no me fui a Segunda con ustedes, yo los dejé terceros y el mejor jugador de la cancha era Jean Deza, lo decía los GPS”, finalizó.

Jean Deza solo disputó 3 partidos con Alianza Lima en 2020.

La actualidad de Jean Deza

El ‘Ratón’, pese a que anunció su retiro del fútbol en una oportunidad, continúa su carrera deportiva en Alianza Atlético. Recientemente estampó su rúbrica por el club norteño y ya hizo su debut en el empate 0-0 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 9 del Torneo Apertura.

Lo malo es que Jean Deza sufrió un golpe y no jugará el duelo ante Universitario, que se realizará hoy viernes 5 de abril desde las 20:30 horas en el estadio Monumental. Tendrá que comenzar su recuperación para lo que resta del certamen.