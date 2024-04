Diego Rebagliati aceptó que recibió dinero por fichaje de Jean Deza, pero le hizo advertencia sobre polémica con programas deportivos

El comentarista deportivo volvió a hablar de la negociación que hizo con el jugador cuando estaba en San Martín. (Video: D&T)

Luego de que Jean Deza señalara que Diego Rebagliati se quedaba con 500 dólares mensuales de su sueldo y además, recibía dinero de empresarios para hablar bien de ciertos futbolistas, el comentarista deportivo se defendió en su programa y luego apareció en un podcast para dar más detalles al respecto.

Fue en el programa de YouTube ‘D&T’, donde el también exfutbolista aprovechó para tocar temas poco conocidos acerca de su etapa como representante de jugadores profesionales, incluyendo años y fechas. Asimismo, dejó en claro que esta será la última vez que se refiere al tema.

“Esta situación con Jean Deza se dio en 2013. Todo el mundo sabe que yo estuvo metido en el ambiente del fútbol luego de salir de Sporting Cristal en 2007. Fui representante de futbolistas desde el 2008 hasta el 2015″, explicó en un inicio.

En la misma línea, reconoció que sí fue parte de la negociación que tuvo como protagonista al canterano de Cantolao años atrás. “En el año 2013, trabajé con Jean Deza cuando él jugaba en la Universidad San Martín y fui parte de la operación que se hizo para que él viaje a Francia”.

No obstante, reveló que desde hace nueve años no ha trabajado de la mano de ningún futbolista. “A partir del año 2015, empiezo a trabajar en Radio Capital con Daniel Peredo y Alan Diez. Desde ese día hasta la fecha, yo no he vuelto a representar a un futbolista, ni a un técnico ni a nada”.

Además, dejó en claro que nunca ha recibido dinero para emitir comentarios positivos de un jugador en específico. “En ninguno de los programas en los que estoy cobramos por dar opiniones, no lo necesitamos porque por suerte nos va bastante bien”.

Posterior a ello, aseguró que solicitará que Deza se rectifique. “Esa historia que los empresarios nos pagan por decir A o B es una falsedad absoluta. Es una situación que ya veré en qué instancia pido una rectificación al respecto. Lo que haya pasado con Jean Deza en el 2013 es algo en lo que yo no voy a entrar en detalles, porque son varios los involucrados”.

Finalmente, añadió que “yo reconozco que trabajé con él en esa situación y que lo más probable es que se haya dado como se da en casi todos los negocios vinculados al fútbol, porque claro que los representantes cobra por su trabajo”.

¿Qué dijo Jean Deza?

Jean Deza se presentó en el programa ‘La Fe de Cuto’ y acusó a Diego Rebagliati de haberse quedado con un monto del dinero que recibió por un contrato del extranjero.

“De angelito no tiene nada. Porque he tenido muchos problemas con él. Sé por qué te lo digo. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso, porque te lo estoy diciendo en una cámara, porque en ese programa de ‘Al Ángulo’, donde no saben nada de fútbol, quiero que te refieras a eso”, denunció el ‘Ratón’.

Después expresó que el exdirigente de Sporting Cristal le aconsejaba prácticas poco éticas. “Te la tengo guardada hace años y te lo digo en tu cara. O quieres que te haga recordar que cuando cobraba, cobraba con tus recibos por honorarios y te chapabas lo que estoy diciendo ($500)”.

Jean Deza acusó a Diego Rebagliati de cobrar una fuerte suma de dinero de sus contratos (Trome)

El presente de Jean Deza

Jean Deza salió lesionado al minuto 38 del choque entre Alianza Atlético y Sport Boys por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Hasta el momento, el equipo norteño no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que el ‘vendaval’ se ubica en el puesto 12 de la tabla con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.