Nathaly Terrones, expareja de Pancho Rodríguez, ganó el Miss Supranational Perú 2024: así fue su coronación

Nathaly Terrones ganó el Miss Supranational Perú 2024 | Miss Perú Oficial - Youtube

Este martes 2 de abril, el escenario del Miss Supranational Perú 2024 se vistió de gala para encontrar a la sucesora de Valeria Florez. En el evento, mujeres de diversas partes del país demostraron su belleza, inteligencia y compromiso social, con el objetivo de obtener el título y la oportunidad de representar a Perú en el Miss Supranational 2024, a celebrarse en Nowy Sącz, Polonia.

El concurso de belleza se desarrolló en tres fases cruciales para la elección de la ganadora: la presentación en traje de baño, el desfile en traje de noche y la ronda de preguntas, que permitió a las concursantes exponer sus posturas sobre temas de relevancia social. Esta metodología buscó evaluar la pasarela de las candidatas, así como también su capacidad para articular ideas.

Nathaly Terrones impactó en desfile en traje de baño | Miss Perú Oficial - Youtube

“Tengo muchos años de experiencia como médico serumista y médico covid en pandemia. He atendido a pacientes en zonas rurales, pacientes oncológicos, pediátricos y ancianos abandonado a su suerte. Es triste contarles que, para poder llevarlos a un hospital, teníamos y tenemos que hacerlo en ambulancias en decadencia. Es lamentable la realidad de la salud en nuestro país. Como médico y como Miss Supranational Perú, quiero alzar mi voz de protesta, quiero que las niñas no solo me vean y digan que quieren ser como yo, sino quiero que me vean como una persona que inspira a los demás”, contestó Nathaly Terrones sobre el problema social que desea abordar durante su reinado.

Al final de una noche llena de talento, elegancia y emociones, los miembros del jurado determinaron que Nathaly Terrones, la representante de Lima, era la merecedora de la corona. El segundo puesto se lo llevó Camila Bernal, candidata de Lima Este; y el tercer puesto fue para Kimberly Pérez, candidata de Lima Centro.

Valeria Florez, quien logró un destacado lugar dentro del Top 12 en el Miss Supranational 2023, cedió su corona a Nathaly Terrones, la nueva representante de Perú en el concurso internacional. La ceremonia concluyó con la primera pasarela de Terrones como ganadora, un momento emblemático que simboliza el inicio de su reinado; y también con la aparición de Jessica Newton, directora del Miss Perú.

Nathaly Terrones representará al Perú en el Miss Supranational 2024.

¿Quién es Nathaly Terrones?

Nathaly Andrea Terrones Sierra es una médico, saxofonista soprano, bombera voluntaria y modelo peruana, graduada de la Universidad Científica del Sur. A sus 27 años, cuenta con una amplia experiencia en los certámenes de belleza, siendo coronada como Miss Lima Centro 2016 y Miss Perú Lima Este 2022. Ha participado en el concurso nacional Miss Perú 2023, quedando como segunda finalista. Ahora representará al Perú en el Miss Supranational 2024, que se llevará a cabo el próximo 6 de julio en Polonia.

Nathaly Terrones desfilando en vestido de noche | Miss Perú Oficial - Perú

Nathaly Terrones no solo llamó la atención de la prensa por su parecido físico con Janick Maceta, sino también por su romance con Pancho Rodríguez, integrante de ‘Esto es Guerra’. En febrero de 2023, la modelo peruana fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ besando al chico reality. Su relación sentimental llegó a su fin meses más tarde. Según el ‘Pitbull’, se separaron porque tenían “distintos conceptos del amor”.

Se sabe que Nathaly Terrones, originaria de Lima, está actualmente en una relación con Martí Cobo, quien se desempeña como psicólogo y técnico superior de fútbol, además de ocupar el cargo de director deportivo de la Academia RCD Espanyol de Barcelona situada en Nueva Jersey.