‘Amor y Fuego’ anuncia ampay de chico reality y lanza fuerte mensaje a ‘Esto es Guerra’

La producción de ‘Amor y Fuego’ tiene para su edición de este lunes 6 de febrero un destape sobre uno de los integrantes de ‘Esto es Guerra’ con una reina de belleza. Así lo anunció a través de sus redes sociales. “Atención EEG. Aquí se hacen destapes”, se lee en el avance del programa de Willax TV.

En el video se puede ver a un chico reality encontrándose con una mujer, a quienes la producción les tapó la cara para recién develarlas en el día de la emisión. “Chico reality vive tórrido romance con ‘reina’. Y eso no lo cuenta EEG”, continúa el video, mientras se ve a la pareja besándose en la boca.

Aunque no especifican de quién se trata, muchos de los usuarios ya empezaron a especular y señalan que el protagonista de este destape sería Pancho Rodríguez.

El programa completo se emitirá este lunes 6 de febrero a las 13:50 horas, a través de Willax TV.

Como se recuerda, Rodrigo González ha criticado abiertamente a la producción de Esto es Guerra por “armar los ampays” de sus integrantes. Como se recuerda, recientemente sacó un supuesto encuentro entre Gino Assereto y su compañera Nadia Collantes.

“¿Desde cuándo ellos hacen ampays? Desde que ellos mismos los montan, lo fabrican y lo inventan. Ahora ellos mismos hacen creer o quieren hacer creer al público que pasan cosas de manera espontánea”, señaló el presentador.

Pancho Rodríguez publicó foto tras ampay

Mientras se especula que Pancho Rodríguez sería el protagonista del nuevo destape de ‘Amor y Fuego’, el chico reality publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se ve su mano junto a la de una mujer, en lo que parece ser una cena romántica.

“Amor bonito”, escribió el chileno, quien evitó etiquetar a la afortunada.

Pancho Rodríguez publica foto con su novia. Instagram

Pancho Rodríguez es uno de los integrantes de ‘Esto es Guerra’, y con quien se le vinculaba un romance con Yahaira Placencia, antes que sea prohibido de ingresar al país. Recientemente, tuvo un encuentro con la salsera en el programa.

Hoy en día, la pareja no tiene ningún tipo de amistad. Es más, la cantante no duda en resaltarlo e indicar que solo fue parte de EEG para promocionar su nominación a Premios Lo Nuestro, de lo contrario no hubiera asistido el pasado 30 de enero.

“¿Ya no hay amistad con él?”, preguntó la reportera de ‘América Espectáculos’, a lo que Yahaira contestó. “No hay absolutamente nada, estoy tranquila y le deseo lo mejor a todo el mundo. Estoy promocionando lo de ‘Los Premios lo Nuestro’, y con eso estoy bien”.