Tony Rosado da detalles de su próximo matrimonio: “No me importa lo que diga Magaly”

Tony Rosado se casará en setiembre del 2024.

Tony Rosado, más conocido como el ‘Riseñor de la cumbia’, se encuentra próximo a casarse. De acuerdo a la información que le brindó a Trome, la boda se realizará en el mes de setiembre y se hará por la vía civil, pues ellos ya están casados por religioso.

“Con mi esposa Susan ya tengo 35 años, ahora sí le puedo decir esposa porque nos vamos a casar el sábado 28 de setiembre. Por religioso ya nos casamos, ahora será por civil porque estuve casado, tuve un primer compromiso y no salía el divorcio hasta que por fin se dio”, contó.

Asimismo, sostuvo que le tomó varios años divorciarse porque su anterior pareja no deseaba firmar los papeles, esto debido a que no cumplió con la lista de requisitos que ella le dio para que se desvinculen de manera legal.

Tony Rosado le pidió matrimonio a su esposa Susan Pacheco.

Sin embargo, hace unos meses, su abogado investigó más sobre este caso y encontró que esta mujer se había vuelto a casar, cometiendo el delito de bigamia. De manera inmediata se contactaron con ella, pidiéndole que firme el divorcio, de lo contrario, sería denunciada.

“Así es, me pidió un montón de cosas, pero no era dable. Ella me engañó, me sacó la vuelta, pasó el tiempo y la señora se volvió a casar en Lima. Mi abogado averiguó y estaba cometiendo bigamia, por eso me firmó el divorcio. Recién la semana pasada me dijeron que ya estaba divorciado y le dije a Susan: ‘¡Nos casamos!’”, comentó.

Tras haber obtenido el divorcio, decidió con Susan Pacheco realizar una gran ceremonia, el cual se llevará a cabo en su local, el cual se encuentra ubicado en Piura. “Ya contraté a Marisol y a la orquesta del señor Walter Lozada. Me casaré en mi local, en Piura, realmente estoy muy feliz porque nuestro sueño era casarnos por la ley”, dijo.

Además, Tony Rosado no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra Magaly Medina, asegurando que cuando ella hable de su boda, probablemente cuestione todo lo que haga, desde el terno que vaya a usar, hasta a las personas que decidió invitar.

“Voy a tirar la casa por la ventana, serán dos días de fiesta. Voy a invitar a todo el mundo, a los que hablan bien y a los que hablan mal. Ya veo a la señora Magaly (Medina) diciendo que me puse un terno de tal color y sin marca, ella raja de todo el mundo, si no habla mal de alguien o no hay ‘ampay’ se muere de hambre porque de eso vive. Lo importante es nuestra unión y el gran amor que hay entre la madre de mis hijos y yo”, añadió.

Magaly Medina condena show de Tony Rosado. (Composición: Infobae)

Tony Rosa en problema legal

Brunella Delgado denunció a Tony Rosado por haberla acosado y agredido en un concierto en Chiclayo. Al respecto, Miguel Ángel Cienfuegos, abogado del cantante, se comunicó con el programa de Lady Guillén para dar más detalles de este hecho.

De acuerdo al letrado, la denunciante no ha mostrado el video completo de este hecho, solo el minuto en el que se ve al cantante empujar a la mujer mientras la tilda de ‘chismosa’.

“El contexto es distinto, no es un extracto de un minuto, sino un concierto de dos horas. Los músicos de la orquesta, que me gustaría que sean entrevistados, ellos pueden decir cómo es la forma de interactuar de Tony Rosado. Sería irresponsable de mi parte dar testimonio de un video de un minuto, que podría ser editado, a diferencia de un concierto de dos horas”, comentó.