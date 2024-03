Cristian Rivero, con futuro incierto, a poco de vencer su contrato en ‘Esto es Guerra’: “No sé qué vaya a pasar”

Cristian Rivero y su futuro laboral en 'Esto Es Guerra'. | América TV

Cristian Rivero, conductor de televisión, enfrenta un futuro incierto en su carrera luego de haber tomado las riendas como co-conductor del popular programa ‘Esto es Guerra’ durante la temporada de verano. A pesar de su notable adaptación y desempeño dentro del equipo, Rivero ha señalado que su contrato con el programa concluye el 30 de abril, y hasta el momento, no ha sido convocado para una renovación.

“La oferta de ‘Esto Es Guerra’ llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el programa) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea”, mencionó Rivero.

La transición de Rivero hacia ‘Esto es Guerra’ no fue desprovista de desafíos. Dentro de un programa caracterizado por la participación de conductores icónicos como Johanna San Miguel, su llegada representó un reto personal significativo. No obstante, Rivero logró adaptarse a la nueva dinámica del reality y al equipo en apenas una semana, destacando la importancia de entender la mecánica del programa y disfrutar del proceso.

Cristian Rivero habla de su futuro en la conducción de 'Esto Es Guerra'. | América TV

“Para mí fue gran reto a nivel personal, yo decía ‘es una marca que tiene 12 años, con conductores icónicos, era muy distinto a lo que yo venía haciendo, un nuevo equipo... ‘, habían varias cosas que me generaban ansiedad y cierto temor, pero asumí el reto. La primera semana tenía que acomodarme y ahora lo disfruto, ya entiendo la mecánica, la estructura que tiene, en qué momento me debe defender y en qué momento me debo de picar”, compartió.

Además, rescató el dinamismo que la popular ‘Mamá Leona’ aporta al programa, una colega que según él, “le pone la cosa picante” necesaria para el éxito del formato. “Johana es una pieza fundamental porque le pone la cosa picante, le mete la calentura que el programa necesita, lo conoce al derecho y al revés, y yo obviamente me apoyo en ella”, resaltó.

Katia Palma, Renzo Schuller, Johanna San Miguel y Cristian Rivero son parte de 'Esto es Guerra', temporada de verano.

¿Qué dijo de la tensión entre Johanna y Katia Palma?

La dinámica entre el equipo ha sido tal que, frente a los enfrentamientos verbales entre Katia Palma y Johanna San Miguel, Rivero opta - junto a Renzo Schuller - mantenerse al margen, permitiendo que ambas resuelvan sus diferencias, interviniendo solo cuando es estrictamente necesario.

“Cuando empiezan a encender la chispa... decimos que se arreglen entre ellas, pero cuando se pone tensa la cosa ahí entramos. Es como un partido de futbol, cuando acaba el programa somos patas y al día siguiente volvemos a enfrentarnos en la cancha”, afirmó, enfatizando la cohesión del grupo incluso frente a los desafíos.

Esta experiencia en ‘Esto es Guerra’ ha representado un punto de inflexión en la carrera de Rivero, sumergiéndolo en un ambiente diferente al que estaba acostumbrado y probándolo a nivel personal y profesional. A pesar de la incertidumbre sobre su continuidad en el programa y el próximo fin de su contrato, los seguidores de ‘EEG’ quedan a la espera de la decisión final sobre su participación en próximas temporadas.

Cristian Rivero habla de cómo se siente en 'Esto es Guerra'. Composición Infobae Perú

Magaly Medina critica a Cristian Rivero

La participación de Rivero en ‘Esto es Guerra’ generó comentarios en el medio, particularmente de la periodista Magaly Medina, quién opinó sobre el rol de Rivero en los conflictos que se presentan en el programa, especialmente entre Johanna San Miguel y Katia Palma. Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, sugirió que Rivero parece desubicado en medio de las tensiones del reality, lo cual ha resonado en el ámbito mediático.

“Todo gira en torno a ellas y realmente Cristian Rivero es un buen conductor que lo hace muy bien, o sea, siempre he pensado que Cristian se desenvuelve muy bien sobre un escenario entrevistando, tiene sentido del humor y nunca pasa desapercibido, al menos en Latina era multifacético”, opinó.

Medina alabó las capacidades de Rivero como presentador, enfatizando su versatilidad y su habilidad para manejar entrevistas, así como su sentido del humor que lo destaca en cualquier escenario. No obstante, señaló que a pesar de su talento, en esta situación particular, parece no encajar, comparándolo con un “huevo frito en ceviche”. “Él no encaja. Yo creo que a veces él se queda meditando con el micrófono en la mano, preguntándose “¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?”, acotó.