Juan Pablo Varillas sólo piensa en los Juegos Olímpicos: “Me planteé que la meta tiene que ser estar en París”

Juan Pablo Varillas tiene como prioridad clasificar a los Juegos Olímpicos 2024. - Crédito: Difusión

Juan Pablo Varillas, la primera raqueta del Perú, declaró a la revista CLAY que “la meta tiene que ser estar en París” al ser consultado acerca de sus propósitos inmediatos en el 2024, año con inicio difícil para él luego de varios reveses.

“Este año me fue pésimo; recién soy campeón de un Challenger. Meter 180 puntos no es fácil, pero hay muchos torneos también. Después de perder en primera ronda en Buenos Aires me planteé que la meta tiene que ser estar en París”, expresó.

Juan Pablo Varillas se reencontró con el triunfo en Santiago - Créditos: Chile Open

Para poder concretar ese objetivo, Varillas tuvo que dejar de lado algunas competiciones: “Por eso le dije que no a Indian Wells y Miami y me estoy concentrando en la arcilla. Después, se verá”.

Alcanzar ese boleto olímpico sería un momento especial en su vida, pero no superaría el cruce contra Novak Djokovic en el pasado Roland Garros. “Es un flaco que te da ritmo, te deja jugar, pero igual te gana. Juegas para todos lados, pierdes el punto; es el mejor de la historia”, suscribió.

Juan Pablo Varillas perdió ante Yannick Hanfmann en el Córdoba Open

Una vida normal para Varillas

Por más que ‘Juanpi’ sea una figura pública posicionada en el deporte, a veces desea ser una persona común y corriente para poder disfrutar su vida: “El próximo año cumplo 30 y con la madurez que he adquirido con el tiempo, siento que cada año el tenis es más chiquito en mi vida. Tengo que hacer otras cosas. Hay que vivir”.

“Hay que concentrarse, estudiar, trabajar, todo lo que quieras, pero hasta cierto punto. Hay que vivir también porque somos jóvenes. La gente dice ‘lo vi a Varillas en un bar’. Yo no salgo mucho, sí en vacaciones. En la discoteca nunca en mi vida me pidieron tantas fotos”, sumó.

Juan Pablo Varillas compitió en el cuadro principal del Open de Australia por segunda ocasión en su carrera. Crédito: Agencias

Las pocas veces que Juan Pablo ha tenido la oportunidad de interactuar con el mundo exterior, lo disfrutó demasiado. De hecho recordó un episodio singular en una discoteca de la capital del Perú que lo hizo demasiado feliz.

“La gente me reconocía a mí. Un flaco medio borracho gritaba al tipo de seguridad: ‘¡Ese es Varillas! ¡A ese deberías hacerlo pasar por un tubo!’ Hice la cola un rato y después el administrador salió a buscarme y me hizo pasar. La pasé increíble, tomé, estaba de vacaciones”, comentó.

Juan Pablo Varillas está recuperando su mejor versión. - Crédito: Agencias

