Paula Arias y su consejo a Pamela López tras perdonar a Christian Cueva: “Enfócate en lo que realmente vale la pena”

Después de tener una tormentosa de relación con Eduardo Rabanal, Paula Arias finalmente confirmó que el futbolista ya no es su pareja, Pese a que no quiso dar detalles, la líder de Son Tentación dejó ver que no se quedó con el mejor de los conceptos de quien decía amar.

La salsera se presentó en el programa América Hoy donde fue bastante esquiva a las constantes preguntas de las conductoras. “Hay cosas que ni siquiera se preguntan ya por todo lo que ha pasado, ¿no? Para qué dar detalles que es algo que se ha mostrado a nivel nacional, entonces prefiero evitar y dejarlo ahí”, dijo Paula Arias.

Como se recuerda, Eduardo Rabanal fue señalado de serle infiel a la cantante, quien no dudó en darle más de una oportunidad. Esta vez, se ha mostrado firme en su decisión y hasta pidió que solo se hable de su carrera artística.

“Estoy enfocada en mi carrera (...) ¿Todo es referente a eso? Porque mi vida no gira en torno a una persona, a un hombre”, sentenció.

En otro momento, Paula Arias fue consultada sobre la situación que vive Pamela López, quien decidió perdonar a Christian Cueva después que se entregara al cristianismo. El futbolista le fue infiel a la madre de sus hijos.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”, dijo el futbolista durante un retiro espiritual en Trujillo.

Pamela Arias hace fuerte advertencia a Pamela López.

El consejo de Paula Arias a Pamela López

Pamela López se mostró emocionada y entre lágrimas decidió disculparlo, iniciando así su nueva vida en familia. Paula Arias se refirió al respecto y no dudó en enviarle un consejo. La cantante indicó que todos merecemos una relación sana.

“Simplemente, es enfocarte en lo que realmente vale la pena, ¿no? Si hay que cuidarlo, si hay que estar detrás, si hay que prácticamente investigarlo, pues pierdes el tiempo, tu energía, tu vida, te vuelves una persona amargada, diferente. Yo ya he pasado por todas esas etapas y ahora estoy internada en mis proyectos”, comentó la cantante bastante firme.

La artista y líder de Son Tentación señaló que la esposa de Christian Cueva debería enfocarse en ella y no perder el tiempo en quien no lo merece. “Los hijos al final tienen que ser los felices en esta historia. Si es mejor estar separados, es dable y es mucho mejor”, dijo Paula Arias.

Pastor respalda el arrepentimiento de Christian Cueva.

¿Qué dijo el pastor que estuvo en retiro de Christian Cueva?

Juan Carlos Chirinos, pastor que estuvo en el retiro de Christian Cueva, se pronunció y respaldó el arrepentimiento del futbolista. El guía señaló que la intención fue que este encuentro espiritual no fuera público, pero los medios de comunicación se encargaron de difundirlo, convirtiéndolo en un espectáculo.

“Está buscando recuperar su matrimonio, y quizás los que estamos más cerca de él, sabemos realmente su deseo, su anhelo de que ha habido errores. Bueno, la noticia siempre viene de ellos. Incluso lo toman como un show, un espectáculo. Algo que tratamos en lo posible de evitar, pero no se pudo”, indicó a América Hoy.

Ante ello, Ethel Pozo señaló que cree en el cambio de Christian Cueva, pues ha vivido una experiencia similar. Sin embargo, Janet Barboza discrepó al respecto. Brunella Horna prefirió no opinar, pues es sabido que es gran amiga de la pareja.