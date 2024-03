Por qué Marcelo Tinelli no llegó con Milett Figueroa a Perú: argentino se pronuncia

Por qué Marcelo Tinelli no vino a Perú.

En los últimos meses del 2023, Marcelo Tinelli anunció su visita a Perú junto a su actual pareja sentimental, Milett Figueroa. Esta noticia generó entusiasmo entre sus seguidores peruanos y algunos líderes políticos, incluyendo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ya le había hecho una invitación formal para que recorriera las principales atracciones turísticas de la capital. A pesar de ello, hasta el momento, el conductor argentino sigue sin llegar a nuestro país.

Inicialmente, se creía que Marcelo Tinelli viajaría a Lima en marzo de este año, pero fue Milett Figueroa quien confirmó que el presentador del ‘Bailando’ había alistado los trámites y, aparentemente, estaba listo para arribar a tierra peruana en febrero, un mes antes de lo pactado. “Si todo sale bien, me estoy yendo con él. Viene a visitar a la familia”, comentó la modelo peruana en su momento.

El 18 de marzo, la exchica reality fue vista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero no había rastro de Tinelli. “No hay ninguna separación, estoy super bien. Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 a 12 días”, aclaró al programa ‘Amor y Fuego’ en medio de los rumores de una supuesta crisis en su relación sentimental.

Milett Figueroa llegó a Perú sin Marcelo Tinelli, pero asegura que no se han separado: “Estamos trabajando” | Willax

Marcelo Tinelli explica su ausencia en Lima

Mientras que Milett Figueroa regresó al país que la vio nacer, Marcelo Tinelli optó por irse a México. En el aeropuerto, la revista Ciudad interceptó al argentino para consultarle por su inesperada presencia en el país azteca. Explicó, de manera muy breve, que no acompañó a su pareja a Lima porque tenía asuntos laborales que resolver.

“Milett se fue a Perú a estar con su familia y yo me estoy yendo a México a trabajar. Pero estamos más que bien”, manifestó la figura de América, quien demostró luego en redes sociales que está grabando en México algunas escenas para la serie ‘LOL’ de Amazon Prime, donde se rumorea tendrá el cargo de conductor.

Se sabe que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontrarán el 31 de marzo para celebrar el cumpleaños del presentador de TV.

Marcelo Tinelli llegando a México.

Milett Figueroa descarta compromiso con Marcelo Tinelli

En entrevista con Giancarlo Cossio, Milett Figueroa no vaciló en mostrar el anillo que Marcelo Tinelli le entregó como símbolo de su amor, no de compromiso. “Es un detalle, es hermoso. Me lo dio después de Navidad. Él siempre tiene detalles conmigo, le encanta verme feliz, es una persona que comparte mucho lo que me gusta, y a mí me gusta ser tratada bien, con amor. Me gusta sentirme apreciada”, sostuvo la modelo.

Luego, indicó que, aunque no sabe si se casará con Marcelo Tinelli a futuro porque “no es adivina ni pitonisa”, sí está entre sus planes contraer matrimonio y formar una familia.

“¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. Es mejor que te sorprendan antes de decir ‘me quiero casar’ porque luego le preguntan a la otra persona. Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá”, mencionó Figueroa.