Cristian Benavente reveló detalles inéditos de su vida en Trujillo: los mototaxis con música a todo volumen y la venta de agua en semáforos

Cristian Benavente, jugador de César Vallejo, contó detalles inéditos de su vida en Trujillo.

César Vallejo es uno de los equipos de la Liga 1 que ha apuntado en alto esta temporada y ha dado un golpe sobre la mesa al fichar a jugadores de categoría. A pesar de que en la actualidad se ubica en el penúltimo lugar del Torneo Apertura, la intención de la directiva no es otra que apuntar al título nacional. Paolo Guerrero, Josepmir Ballón, José Carvallo, entre otros más, expresan la ambición de la familia Acuña. Cristian Benavente es otro nombre que se suma y que busca revindincarse. En ese sentido, el ‘Chaval’ reveló detalles inéditos de cómo viene siendo su vida en Trujillo.

El talentoso futbolista nació en Alcalá de Henares, España, y se acostumbró a la modernidad del Viejo Continente. Sin embargo, desde el 2022 decidió venir a vivir a Perú. En primera instancia defendió la camiseta de Alianza Lima y ha palpitado ‘in situ’ de todo lo que ofrece el país sudamericano. Pero cuando llegó a la ciudad de la ‘eterna primavera’, le sorprendieron algunas curiosidades.

“Conocía Trujillo lo justo de haber venido a jugar, pero nunca había paseado por aquí, ni conocía el centro, nada. Me gusta que si te da sed en un semáforo, puedas tener agua, por ejemplo, que haya gente vendiendo. Me parece algo muy agradable”, fueron sus primeras palabras en diálogo con Horacio Zimmermann.

De la misma manera, rescató el hecho de pasear en mototaxi y que la música le pueda mejorar los ánimos. “Me gusta que la gente vaya con su música a todo volumen en los mototaxis, por ejemplo. A lo mejor tienes un mal día y te lo alegra, escuchar una buena canción de Marc Anthony, de Romeo Santos. Son detalles que me gustan y que no los conocía porque no vivía aquí”, señaló.

El futbolista de César Vallejo contó algunas experiencias nuevas que ha vivido en la ciudad de la 'eterna primavera'. (Video: Horacio Zimmermann)

Presente en César Vallejo

Cristian Benavente arribó a César Vallejo en medio de la incertidumbre por la lesión que sufrió el 2022 y lo mantuvo fuera de las canchas durante todo el 2023. No obstante, el cuadro trujillano apostó por él y pretende retomar su mejor versión. Por ahora, acumula cuatro partidos disputados.

“Estoy contento de estar aquí. Todo el mundo sabe que tuve una lesión complicada el año pasado. Me encuentro bien de estar en un club como César Vallejo. Me dieron mucha confianza para venir y poder disfrutar del fútbol. Esa es la idea, no tengo otra”, acotó.

Cristian Benavente frente a José Carvallo en un entrenamiento con César Vallejo. - créditos: UCV Fútbol

Etapa en Real Madrid

El mediocampista de 29 años se dio a conocer en Perú cuando jugaba para las divisiones menores de Real Madrid por el 2010. De hecho, era uno de los capitanes de su categoría, por lo que fue convocado para los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20.

Mientras fue creciendo, su posición en el cuadro ‘blanco’ también ascendió, hasta que le tocó militar en el equipo B (Real Madrid Castilla), teniendo la oportunidad de entrenar con ‘cracks’ como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mesut Ozil, entre otros. Además, trabajó bajo el mando de José Mourinho y Carlo Ancelotti, de quienes tiene el mejor de los conceptos.

“La guardo con muchísimo cariño (época en Real Madrid). Fue una experiencia que no todo el mundo puede decir y yo agradezco. Entrenar en el Castilla, con el primer equipo con Mourinho y Ancelotti. Son recuerdos que los disfruté mucho”, comentó.

En eso, explicó algunas características que vio en cada uno de estos entrenadores. “Con Mourinho recuerdo la intensidad que le pone al entrenamiento. Está ahí y es una persona que impone muchísimo. Eso te activa y no te da respiro. Ancelotti es más calmado, ve las cosas desde afuera, pero que cuando habla sabe lo que dice. Ganó Champions como jugador y técnico, todo lo que ha ganado merece ese respeto”, sostuvo.