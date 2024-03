Canciller refuta a ministras por señalar que denuncias contra Dina Boluarte tienen motivos de género: “No la voy a victimizar por ser mujer”

Fuente: Canal N

El canciller Javier González Olaechea desestimó este martes las declaraciones de las ministras Leslie Urteaga (Cultura) y Jennifer Contreras (Desarrollo Agrario y Riego), quienes consideraron que las denuncias periodísticas contra la presidenta Dina Boluarte, recientemente investigada por presunto enriquecimiento ilícito, han tenido motivaciones de género.

En una conferencia de prensa desde el Palacio de Torre Tagle, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que, aunque “el Perú padece de una discriminación respecto al papel del reconocimiento y dignidad de las mujeres [...]”, no iba “a victimizar” a la gobernante por el hecho de serlo.

“Es la jefa de Estado, de manera que cuenta con todo el apoyo de Gabinete y, por cierto, de su canciller”, recalcó antes de mencionar que reconoce la “fortaleza y gran valía” de Boluarte, quien hasta ahora no ha explicado de manera directa cómo adquirió su colección de 15 relojes de lujo, incluido al menos cuatro Rolex, ni los S/1,1 millones de origen desconocido hallados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sus cuentas bancarias.

Desde que se hicieron públicos los destapes periodísticos de La Encerrona y El Comercio, más de la mitad del Gabinete salió al frente de los micrófonos para defender a la mandataria del último remezón que trastoca Palacio. En la víspera, Urteaga y Contreras ratificaron ese aval y anotaron que las denuncian surgieron “porque se trata de una mujer”.

Exposición de la ministra de Cultura ante el Pleno. | Congreso

“Creo que desde que ella asumió no está tranquilo el Gobierno porque siempre alrededor hay algo que va saliendo. Me pregunto: ¿es porque es mujer?, o no sé, no veo que en otras gestiones vean esas cosas. Si hubiera sido un presidente hombre sería distinto. La presidenta siempre ha dado la cara”, dijo la titular de Cultura, quien semanas atrás respondió dos pliegos interpelatorios ante pleno del Congreso.

“El Gabinete confía en la honestidad de la presidenta [...] Personalmente, confío en mi presidenta. Y a mí me apena que, por ser mujer, se le esté atacando [...] Estamos apostando por la gobernanza. Si seguimos tocando un tema privado y comenzamos a especular, vamos a llegar a [una situación en] que no hay una gobernanza y gobernabilidad”, reprochó, por su parte, la jefa del portafolio de Desarrollo.

Boluarte, quien no declaró los relojes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se ha comprometido a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y ha asegurado que “no tiene ningún desbalance patrimonial”.

Días antes, confirmó que posee un Rolex valorado en unos 14.000 dólares, aunque indicó que estos bienes son artículos de “antaño” y producto de su esfuerzo. “Ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya apersoné a mis abogados. Estaré como siempre diciéndole la verdad, no solo al Ministerio Público, sino al Perú en general”, dijo.

Ministros se pronuncian por el caso de los Rolex de Dina Boluarte. Canal N

Expertos aseguran que los Rolex no son modelos antiguos, sino que fueron fabricados en los últimos cuatro años, por las características que los definen. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha indicado se trata de un “ruido político” que afecta a la estabilidad del país.

El partido Perú Libre, con el que Boluarte se presentó a las elecciones presidenciales de 2021 junto a Pedro Castillo y en el que militó desde su fundación, redactó una moción de vacancia (destitución) para la que están recolectando firmas de congresistas de varias bancadas.

La gobernante mencionó que no le preocupa esta moción y extendió su brazo al trabajo articulado de “congresistas demócratas”, no a aquellos que solo miran “sus intereses ideológicos”, entre los que incluyó a sus excompañeros de militancia.

El partido fujimorista Fuerza Popular, el más numeroso en el fragmentado Parlamento, emitió un comunicado en el que lamenta los “escándalos” en los que está envuelto el Ejecutivo y auguró que haya explicaciones necesarias para aclarar el origen de los relojes.

Durante las siguientes semanas el país aguarda, por un lado, si la propuesta de Perú Libre consigue las firmas necesarias para presentar la moción y, por otro, nuevas pistas que arrojen luz sobre los relojes de Boluarte.