Frases para el olvido por los Rolex de Dina Boluarte: Excusas de los ministros para defender a la presidenta del escándalo

“Hay una diferencia entre fake y réplica. Yo cuando fui a China me compré uno que era réplica. (Los de este tipo) eran los más parecidos al original [...] No tengo por qué negarlo, eso fue hace muchísimos años. La verdad ni siquiera sé dónde está (el reloj). No voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba y no valió lo que puede comprar un reloj auténtico”. (Pérez de Cuellar).