Yahaira Plasencia recibe cruel broma sobre su escondite en maletera: “Ahora lo tomo con gracia”

Yahaira Plasencia recibe cruel broma sobre su escondite en maletera | Chapa Tu Money. No somos TV - Youtube

Han pasado más de tres años desde que Yahaira Plasencia se volvió viral por esconderse en la maletera de un auto para evitar ser descubierta participando de una fiesta clandestina durante la pandemia del COVID-19. A pesar de haberse disculpado por su comportamiento, la cantante sigue siendo objeto de burlas por el bochornoso episodio que protagonizó en su momento.

Prueba de ello fue su reciente participación en ‘Chapa Tu Money’, programa de comedia e improvisación conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. El nombre de la intérprete figuró en una de las dinámicas, en las que estaban presentes Mónica Torres, Goncho Iglesia y Andrés Salas.

Como parte del juego de Charadas, Goncho Iglesia tuvo que imitar la vez que Yahaira Plasencia se escondió en una maletera y fue descubierta por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Mónica Torres entendió de inmediato la referencia y gritó: “¡Yahaira!”.

A lo lejos, Yahaira Plasencia no pudo evitar reírse de lo sucedido En tanto, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, integrantes de Hablando Huevadas, le “prometieron” que dicha secuencia no saldría en su canal de Youtube.

Yahaira Plasencia en 'Chapa Tu Money', conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Captura/Youtube

Yahaira Plasencia se pronuncia tras broma

En una entrevista reciente, a Yahaira Plasencia se le preguntó sobre la cruel broma que le hicieron durante su aparición en ‘Chapa Tu Money’. La salsera aseguró que ahora los chistes relacionados con el episodio que protagonizó en 2021 ya no le afectan como lo hacían antes, sino que ahora los toma con humor.

“Son episodios de mi vida que no voy a poder borrar nunca, son consecuencias de mis actos. Ahora lo tomo con gracia porque ha pasado tiempo, pero en su momento fue bastante delicado por toda la coyuntura que se vivía”, manifestó al diario Trome.

En agosto del 2021, la cantante fue sorprendida en la maletera de un auto por agentes de la PNP.

¿Por qué Yahaira Plasencia se escondió en la maletera?

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia explicó detalles sobre la intervención policial en la que fue descubierta escondida en una maletera. Según contó la salsera, ella se encontraba en su casa celebrando su cumpleaños cuando un amigo suyo le ofreció ir a otra reunión en Cieneguilla.

“Fui con mi hermano Jorge y amigos que ustedes conocen. Vimos que llegaba un poco más de gente, 7 u 8 personas. Nosotros estábamos al otro lado de la casa, era súper grande. Tocaron el timbre y tenía las llaves del carro de mi amigo”, señaló sobre los minutos antes de que llegara Serenazgo y la PNP.

Yahaira Plasencia relató que “entró en pánico” y lo único que se le ocurrió en ese momento para no ser descubierta en una fiesta clandestina fue meterse en la maletera de un auto. “No sé cómo no me ahogué, fue horrible. Entré en shock total”, precisó sobre el instante que se volvió viral en las redes sociales.

Yahaira Plasencia fue multada por la Municipalidad de Cineguillar por participar en reuniones sociales en plena pandemia.

“No logré ver quiénes eran porque el flash con lo que estaban grabando, abrieron, cerraron y se fueron. Diez minutos más y salí de la maletera. Seguía en shock”, añadió Yahaira Plasencia en su pronunciamiento.

Es importante destacar que la Municipalidad de Cieneguilla sancionó a Yahaira Plasencia por no cumplir con las normas que prohíben la realización de reuniones sociales durante el estado de emergencia. La primera multa fue de 440 soles debido a su negativa a identificarse, mientras que la segunda fue de 396 soles por organizar actividades sociales que implicaban aglomeración y gran concurrencia.