Yahaira Plasencia manda sincero mensaje a Jefferson Farfán por la llegada de su bebé con Darinka Ramírez

Yahaira Plasencia se refirió al bebé de Farfán con Darinka Ramírez.

Aunque su relación sentimental acabó hace varios años, Yahaira Plasencia sigue siendo consultada hasta la fecha por Jefferson Farfán. En una reciente entrevista, la salsera dio su sincera opinión sobre la quinta hija del exfutbolista, fruto de un fugaz romance con Darinka Ramírez y cuya existencia fue revelada hace poco en un podcast.

“Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado”, confesó el exdeportista en ‘Enfocados’.

Pronto se dio a conocer que la madre de la bebé se llama Darinka Ramírez, una modelo de 24 años de edad, nacida en Cajamarca y que actualmente reside en El Callao.

Jefferson Farfán presentó a su hija Luana. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre la bebé de Jefferson Farfán?

En una conversación con el diario Trome, Yahaira Plasencia dejó en claro que, a pesar del fin mediático de su relación amorosa con Jefferson Farfán, no guarda rencor hacia él y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Que le vaya súper bien, un bebé es una bendición, no suelo mencionar a personas que no están en mi vida hace tiempo, solo desearle lo mejor a él y a todo el mundo”, manifestó la cantante de salsa.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia ha negado anteriormente conocer a Darinka Ramírez, madre de la última hija de la ‘Foquita’. “No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo”, expresó al programa ‘Todo se filtra’, el pasado 11 de marzo.

Yahaira Plasencia habló sobre la bebé de Jefferson Farfán con Darinka Ramírez. Instagram/@yahairaplasencia

Yahaira Plasencia, la infidelidad y el amor

Yahaira Plasencia también fue consultada por las infidelidades, las cuales han sacudido el mundo de la farándula desde que Yiddá Eslava confesó que su expareja la engañó en Argentina. La salsera no tuvo reparos en dar su sincera opinión, a pesar de haber confesado hace algún tiempo que ella llegó a ‘sacar los pies del plato’ cuando estaba con Jefferson Farfán.

“A quién le preguntas... yo creo que las relaciones van demasiado rápido. Te conozco, chapamos en una disco y al día siguiente eres el amor de mi vida; pero a las dos semanas chapas con otro. Se enamoran de un día para otro y después sacan los pies del plato... y lo que pasó conmigo ya lo conté hace muchos años [...] Seguro van a decir que Yahaira no tiene moral para hablar de eso, pero sí la tengo porque lo mío ya pasó y nunca he dicho que no, he dicho que sí, y ahora soy otra persona. Todos nos equivocamos, así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, sostuvo.

En agosto de 2021, Yahaira Plasencia consideró un “error” haberle sido infiel a Jefferson Farfán. Instagram/@yahairaplasencia

Por otro lado, Yahaira Plasencia señaló que está en buenos términos con Jair Mendoza, su expareja. Según dijo, hasta la fecha siguen comunicándose y existe un gran cariño entre ambos.

“Con Jair todo muy bien, es una persona que quiero muchísimo, una persona importante para mí, hasta ahora seguimos conversando. No se ha dado ese clásico ‘hola y chau’ y cada quien por su lado. Somos dos personas maduras que mantenemos comunicación, trabajamos en el mismo rubro y donde lo veo lo saludo, lo abrazo, hay un cariño muy especial y respeto”, mencionó la artista nacional, quien asegura “no tener tiempo tengo para sentarme a pensar” sobre la ruptura.