Revelan nuevos chats de índole sexual que comprometen a exautoridades del gobierno

Revelan nuevos chats de índole sexual que comprometen a más autoridades del gobierno. (Vídeo: Punto Final)

Se descubrió que altas autoridades de una entidad pública mandaban mensajes de índole sexual en un chat grupal en los que se coordinaban temas laborales. Se trata del expresidente ejecutivo César Negrete Venegas y el exgerente general Iván Pereyra del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ellos fueron señalados por sus subordinadas de enviar una serie de mensajes ofensivos y frases en doble sentido en un chat grupal denominado “Gestión 2023″. Eso fue puesto sobre el tapete gracias a una investigación de Punto Final, dominical de Latina Noticias.

En uno de los pantallazos difundidos por el mencionado noticiero, se lee como Pereyra les pedía a las trabajadoras de la institución que se presenten a su turno “bien bañaditas” y con faldas cortas.

“Estimados todos mañana hay nuevo OAF, encargado, todas por favor, bien bañaditas con su uniforme, en el cabello: peinadito, su insignia en el pecho, las faldas bien chiquitas. Los hombres pueden ir como se sientan más cómodos, gracias”, dice la captura del chat.

Mensajes ofensivos y frases en doble sentido en un chat grupal denominado “Gestión 2023" fuero revelados por una de las trabajadoras de Sencico.

Este es solo uno de los tantos mensajes lascivos que eran enviados con total impunidad por las autoridades de SENCICO. En otro de ellos, se observa que Negrete Venegas menciona a la secretaria general, Vicky Cornejo Cueto, c,on referencias inapropiadas.

“¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el derecho de la mujer? ¿Por qué atacar a la persona? ¿Qué les hice yo?”, dijo Cornejo Cueto al mencionado medio. Ella cuenta más de 35 años en institución y nunca se había sentido tan humillada como ahora.

El mensaje del titular de la entidad adscrita a Vivienda fue bien recibido por otras compañeras y compañeros laborales, quienes le respondieron con humor, burla y, también, con doble sentido.

“Me he sentido la persona más ofendida, indignada, maltratada. Todas esas personas que están en el chat, son personas que han ingresado con la gestión del actual presidente (César Negrete Venegas)”, lamentó la secretaria general.

“(Mi trato con ellos) era laboral y cordial, como se lleva cualquier trabajo. Entonces, yo digo, qué pasó con el trabajo, en qué momento trabajaban. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, es algo de verdad que me siento mal y no sé cuándo se me va a quitar esto. No puedo creer que existan personas que puedan escribir esas bajezas”, agregó.

Destituyen a César Negrete como presidente ejecutivo de SENCICO por presunto comportamiento inadecuado

En su defensa, Negrete señaló que Pereyra sacó de contexto el mensaje de algunos chats. “Él (Pereyra) me decía que saque a la secretaria general, esa era su intención. Pero yo no podía porque es nombrada y hacía bien su trabajo”, dijo.

En cuanto al comentario sobre el pionono, el extitular de SENCICO negó que tenga connotación sexual y se trata de un mensaje literal. “No hay un doble sentido porque a las chicas les habían mandado, yo vi cuando se lo comió, eso fue nomas”, argumentó.

GOB.pe

Comportamiento inadecuado

Un par de días antes de que el reportaje salga a la luz, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó sobre la destitución de quien era hasta entonces el presidente ejecutivo César Negrete, quien fue nombrado en el cargo en setiembre de 2023, según la resolución N° 024-2023-VIVIENDA.

A través de un comunicado, la entidad liderada por Hania Pérez de Cuéllar anunció que se debe a una serie de comportamientos catalogados como inapropiados por la institución, los cuales actualmente están bajo investigación.

“Hemos tomado conocimiento de que el presidente ejecutivo de SENCICO, César Augusto Negrete Venegas habría tenido comportamientos inadecuados, que se pondrán en conocimiento de las áreas competentes para las investigaciones del caso”, se lee en la misiva.

Además, precisan que se trata de un cargo de confianza, por lo cual se dispone el cese “inmediato” del presidente. Como también enfatizan, que su trabajo se encuentra dentro de los valores éticos y de integridad.