Selección peruana: la FPF inauguró moderno gimnasio en la Videna para el inicio de la era Jorge Fossati

Jorge Fossati impulsó la remodelación absoluta del gimnasio de la selección peruana. - Crédito: FPF

Todo está cambiando en beneficio de la selección peruana. No solamente se ha dado una importante variación en la zona técnica con la llegada del entrenador Jorge Fossati en reemplazo de Juan Reynoso, también se aplicó una notable conversión a nivel estructural dentro de la Villa Deportiva Nacional.

Pensando en una mejora exponencial en todos los nivel en un mediano plazo, la Federación Peruana de Fútbol inauguró el moderno “Gimnasio La Bicolor” en la Videna FPF. La gran infraestructura A1, asimismo, se encuentra a disposición de la selección nacional con miras a los amistosos internacionales al igual que la Copa América 2024 y las Eliminatorias Norteamérica 2026.

El 'Gimnasio La Bicolor' fue una petición exclusiva del CT de Jorge Fossati. - Crédito: FPF

“Es una obra que ayudará a fortalecer el trabajo de La Bicolor. Este gimnasio fue un requerimiento del comando técnico del profesor Fossati y no dudamos en dar todo el apoyo logístico porque esta es su casa”, mencionó Agustín Lozano, presidente de la FPF, en la ceremonia de inauguración que contó con la presencia de la junta directiva y el personal administrativo.

El seleccionador de Perú no dejó pasar la oportunidad para presenciar el estreno del reciente gimnasio. “Hay que agradecer a Dios por permitirnos disfrutar de estos lindos momentos”, dijo con entusiasmo. “Destaco el trabajo en equipo de todas las áreas involucradas, aquí está el resultado de su gran esfuerzo, todos nos sentimos privilegiados con esta obra”, complementó.

El gimnasio, ubicado en la zona de campos de entrenamiento de la Videna FPF, cuenta con máquinas de alta tecnología en un área de 210 metros cuadrados. Tiene una pista de trote de césped sintético, áreas exteriores de activación y área social para los jugadores y comando técnico.

Los ambientes del nuevo centro de entrenamiento de la selección peruana. - Crédito: FPF

La nueva ruta de Perú al mando de Jorge Fossati

Iniciando el 2024, la ‘bicolor’ dio paso al veterano entrenador uruguayo Jorge Fossati para que asuma las riendas de la selección peruana de cara a la Copa América y la reanudación del proceso eliminatorio mundialista a Norteamérica 2026.

A pesar de que la situación para acceder a la siguiente edición de la Copa del Mundo es complicada, el ‘Flaco’ cree que está “capacitado, junto con mi cuerpo técnico, para poder ayudar a la selección con la mentalidad que siempre he dicho”, tal y como explicó en una entrevista exclusiva a Infobae Perú.

“Si no estás en condiciones o si no crees en las posibilidades que tienes para llegar a alcanzar los objetivos que tiene el aficionado y los propios dirigentes que te contrataron, bueno sería muy deshonesto de mi parte haber aceptado; si lo acepté es porque tengo el convencimiento de que podemos hacerlo entre todos, pero lo podemos hacer, no hay duda”, remató.

A poco más de un mes de trabajo en La Videna, el uruguayo nos atendió para resolver algunas dudas sobre su llegada a la 'bicolor'. (Un especial de Renzo Galiano / Con imágenes de Carlos Díaz y Paula Elizalde)

¿Quiénes integran la primera lista de Jorge Fossati?

Arqueros: Pedro Gallese, Renato Solís, Diego Romero, Carlos Cáceda.

Defensas: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sonne, Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo.

Delanteros: Andy Polo, Franco Zanelatto, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Bryan Reyna, Paolo Guerrero, Edison Flores, José Rivera.