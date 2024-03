Pancho Cavero rompe en llanto tras ser eliminado de 'El Gran Chef Famosos' junto a Ximena Díaz. | Latina.

La temida noche de eliminación se llevó a cabo en ‘El Gran Chef Famosos X2′. Las duplas conformadas por Ximena Díaz y Pancho Cavero, Austin y Steve Palao, además de Celine y Marisol Aguirre, tuvieron la difícil tarea de conquistar el paladar del exigente jurado. Lamentablemente, una de estas parejas tuvo que abandonar la competencia.

Ninguno de ellos se mostró nervioso al momento de cocinar, es más, estuvieron atentos a todas las indicaciones que les daba el jurado, pues sus deseos por continuar en competencia eran muy grandes.

Prueba de ello fue que Celine Aguirre, pese a que se quemó al momento de sacar del horno su enrollado de pavo, ella no quiso parar para ser atendida, esto debido a que quería seguir en competencia.

“Me quemé. No estoy bien, pero no importa. No quiero que me cures ahorita, tenemos que avanzar (…) Agarré esto que está hirviendo y me olvidé de que estaba caliente”, explicó la gemela de Marisol ante las cámaras.

Pese a que todos los concursantes dieron su mejor esfuerzo para no irse de ‘El Gran Chef Famosos’, una de las parejas tuvo que ser eliminada. Desafortunadamente, Ximena Díaz y Pancho Cavero tuvieron que despedirse de la competencia, entre los aplausos de sus compañeros, quienes también se mostraron tristes.

Asimismo, el famoso veterinario no pudo evitar romper en llanto al momento de despedirse, indicando que había forjado fuertes lazos con varios de los participantes, además de volver a creer en la magia de la televisión. “Somos una pareja más sólida. Necesitábamos este espacio (…) Aquí hay magia. Yo había perdido la magia de la televisión y aquí hay magia. De verdad, todos en mi corazón toda la vida”, dijo.

Por su parte, la actriz de ‘Papá en Apuros’, Ximena Díaz, también agradeció por la oportunidad que le brindaron de estar en un concurso al lado de su esposo. “Y gracias porque, de hecho, he aprendido un montón. La cocina nunca ha sido lo mío, así que es bonito tener algo nuevo en la vida. Me ha encantado estar acá, conocer a la gente que he conocido y es un aprendizaje todo en la vida. Para mí es alegría siempre”, señaló.

Javier Masías y su emotivo discurso de despedida

Muchas veces, los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’ se encariñan con los participantes de este programa. Ese es el caso de Javier Masías, quien lamentó profundamente que una de sus parejas favoritas tuviera que irse del programa; sin embargo, les envió un emotivo mensaje de despedida.

“Yo creo que cualquier persona que intenta tener una relación descubre, tarde o temprano, que el infierno son los otros. Creo que lo que ustedes han mostrado en este escenario y en estas cocinas es que ese infierno es muy llevadero, muy divertido y de construcción mutua cuando cada uno saca lo mejor del otro y, que aún en los momentos más difíciles y oscuros, sacan fortaleza del otro lado de la conversación. A mí me parece increíble Pancho la suerte que tienes porque han encontrado una actriz fenomenal que brilla por luz propia y la luz alcanza tanto que te hace brillar a ti también. Ximena, si tú dudas un segundo, tienes a un tipo que tiene magia en las manos y va a empujar hasta el final para darlo todo, así no quede nada de él en el trayecto. La entrega que tienen los dos, el uno por el otro, es impresionante y absoluta y la verdad es que me generan una muy sana envidia. Creo que todos en casa están viendo cómo es una pareja real”, dijo Masías.

Giacomo Bocchio también dio emotivas palabras para la pareja que abandona este sábado la competencia: “Al margen de que son personas muy amables, sencillas, muy fáciles de tratar siendo personas reconocidas en sus profesiones, son muy dóciles para aprender y eso lo celebro muchísimo. Cada enseñanza que se le ha dado, la han sabido recibir y han hecho lo mejor que han podido con eso. Eso de verdad que lo valoro, lo celebro y lo aplaudo. Los vamos a extrañar”.