Luciana Fuster en El Salvador: dio inspiracional discurso y recibió reconocimiento como Miss Grand 2023

Presentación oficial de Luciana Fuster en El Salvador | Instagram/@missgrandinternational

Luciana Fuster, actual Miss Grand International, se encuentra en El Salvador cumpliendo sus funciones como reina de belleza. Durante su paso por el país gobernado por Nayib Bukele, la modelo peruana fue invitada al Certamen Nacional de la Belleza 2024, donde recibió una importante condecoración por parte de la organización.

Este sábado 16 de marzo, Luciana llegó al Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fue recibida por todas las candidatas que buscan representar a su país en la próxima edición del Miss Grand International. “Estoy enamorada de este país”, detalló luego en sus redes sociales.

Luciana Fuster en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Instagram/@missgrandinternational

Horas más tarde, Luciana Fuster llegó al Certamen Nacional de la Belleza 2024, evento en donde se eligen a las reinas que representarán a El Salvador en importantes concursos de belleza internacionales. Luego de bailar “Aserejé” con las candidatas a la corona, la peruana dedicó unas tiernas palabras al país salvadoreño por tan cálida acogida.

“Hola, El Salvador. Realmente, estoy bastante agradecida y contenta. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de coronar a una chica que tiene un sueño tremendo, que es convertirse en la siguiente Miss Grand International 2024. Agradecida con Francisco, con toda la organización. Me he quedado con la boca abierta como todos ustedes, qué tremendo nivel de show. Me animé a bailar porque no podía dejar pasar la adaptación tan bonita que hicieron. ¡Gracias a todos por estar acá! Es una noche que disfrutaremos mucho y gozaremos, esa es la esencia del Miss Grand, divertirnos todos juntos [...] Gracias por tenerme aquí, ya probé su comida, es deliciosa. Nuevamente, gracias por la invitación”, señaló en su discurso.

Luciana Fuster fue presentada en certamen de belleza de El Salvador. Instagram/@lucianafusterg

Luciana Fuster fue condecorada

La modelo Luciana Fuster, quien cederá su corona del Miss Grand International en los próximos meses, recibió un reconocimiento especial durante su visita a El Salvador al ser conmemorada como “La mejor huésped honorable”. La peruana expresó su orgullo y gratitud por esta distinción, destacando el significado especial que tiene para ella ser reconocida de esta manera en un país que acogió su visita con hospitalidad.

Luciana Fuster recibe reconocimiento en El Salvador | Instagram/@missgrandinternational

Luciana Fuster partirá a Tailandia

Luciana Fuster estará únicamente tres días en El Salvador. Luego, viajará a Tailandia para continuar con sus actividades oficiales. “Estoy ansiosa de regresar, también quiero estar en Tailandia, quiero trabajar allá, ya estuve tres meses (en Perú) y me quedan siete meses por delante (de reinado), así que no duden que habrá muchos viajes, trabajo y es lo que todos quieren ver”, mencionó al programa ‘+Espectáculos’.

Luciana Fuster en El Salvador. Instagram/@missgrandinternational

¿Cuándo entregará la corona del Miss Grand International?

Luciana Fuster se prepara para finalizar su reinado como Miss Grand International 2023 en la próxima edición del certamen, programado para el 25 de octubre del 2024 en Yangon, Myanmar. La noticia de su sucesión ha causado expectativa tanto en Perú como en la esfera internacional del concurso de belleza, evidenciando el impacto positivo de su gestión durante su periodo de corona.

Por otro lado, la exchica reality ha anunciado su regreso a Perú en julio de 2024 para llevar a cabo la ceremonia de transferencia de la corona a la próxima Miss Grand Perú. “Vengo en julio para entregar mi corona de Perú, que no quiero, pero es un poco difícil porque voy a estar viajando bastante, no tengo fechas fijas en Bangkok”, expresó Fuster en una entrevista para el programa ‘+ Espectáculos’.