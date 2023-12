La reina del 2023: Luciana Fuster, de chica reality a conquistar el mundo como Miss Grand International

Luciana Fuster es el nombre que resuena en todo el Perú. La joven modelo, que empezó su carrera en los reality shows de televisión, ha hecho historia al convertirse en la segunda peruana en ganar el Miss Grand International 2023, uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta.

Desde pequeña, mostró pasión e interés por el espectáculo y los medios, participando en anuncios publicitarios y concursos como Miss Teen Pageant International 2016 y Miss Teen Perú Model 2015. Su carrera en la pantalla chica se disparó gracias a su presencia en programas de competencia como ‘Esto es Guerra Teens’, y más adelante, ‘Esto es Guerra’.

Poco a poco se consolidó como una de las figuras más queridas y seguidas por el público. Pero la joven modelo no se conformó con ser una chica reality. Su sueño era representar a su país en un escenario internacional y demostrar que la belleza peruana es única y diversa.

Luciana Fuster dejó atrás su etapa como chica reality al coronarse como Miss Grand International 2023. Instagram/@lucianafusterg

Por eso, se preparó arduamente durante varios meses para participar en el Miss Grand Perú 2023, el certamen que elige a la candidata nacional para el Miss Grand International. En el mes de junio se coronó como la ganadora, y obtuvo el derecho de viajar a Vietnam, donde se realizaría la competencia mundial.

Luciana Fuster hace historia en Vietnam

El 25 de octubre, Luciana Fuster hizo historia a nivel internacional. En una noche llena de emoción y nerviosismo, la peruana se enfrentó a decenas de candidatas de todo el mundo y logró clasificar al top 20, al top 10 y al top 5 en el certamen de Miss Grand International 2023.

En la ronda final, respondió con firmeza y sensibilidad a la pregunta sobre los conflictos en Medio Oriente, y pidió que se ponga fin a la violencia y se promueva la compasión y el amor. Con esa respuesta, la joven pudo llevarse la ansiada corona, siendo recibida de Isabella Menin, la ganadora del año 2022 y del dueño del certamen, el tailandés Nawat Itsaragrisil.

Luciana Fuster es la reina del 2023, la historia de superación de la modelo que triunfó en Vietnam. | Instagram/Luciana Fuster-Miss Grand

“Puede que no tengamos el poder de detener la guerra, pero podemos difundir la paz a través de nuestras acciones diarias. Estoy aquí para alzar la voz en nombre de las comunidades de ambos lados, con la esperanza de que sus gobiernos puedan encontrar puntos en común en conversaciones pacíficas”, dijo en el discurso.

Sobre el escenario, no pudo contener las lágrimas y agradeció a Dios, a su familia, a su novio Patricio Parodi, a su equipo de trabajo y a todo el Perú por el apoyo incondicional. También, expresó su compromiso de trabajar por la paz mundial y de representar a su país natal con orgullo y dignidad.

Ahora, inicia una nueva etapa en su vida. Se mudó a Tailandia, donde vivirá durante el primer año de su reinado. Desde allí, estuvo a diferentes países para cumplir con sus actividades como Miss Grand International 2023.

Sin embargo, hizo una excepción por esta Navidad. El 18 de diciembre llegó a lima y tuvo un impresionante recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez. Cientos de personas se le acercaron para tomarse fotos y felicitarla.

Luciana Fuster recibe el cariño de sus fans y de su novio al llegar al Perú | Esto es Guerra. América TV

Marina Mora analiza las cualidades de Luciana Fuster

Para conocer más sobre su trayectoria, Infobae Perú conversó con Marina Mora, missóloga y organizadora del Miss Teen Model Perú, el primer concurso en el que ganó Luciana Fuster cuando tenía 15 años. En la charla, nos contó que siempre la vio como una mujer trabajadora, profesional y comprometida.

“Ella era muy decidida desde esa edad. Ella era muy trabajadora, profesional y comprometida. Me da mucho gusto que haya podido ganar algo a nivel internacional, que es muy importante y, definitivamente, se ha hecho un nombre fuera del país”, expresó.

La exreina de belleza también resalta la evolución positiva de la joven de 24 años, quien ha sabido combinar su carrera como modelo con sus responsabilidades en la televisión, la radio y las redes sociales.

Matina Mora está a cargo de su Escuela de Modelaje Marina Mora desde hace 19 años.

“Ha tenido una agenda superapretada. Se puso a la altura. Está dándolo todo, viajando de un país a otro. En esa parte nos representa bien. Ella está alejada de su familia, pero aun así está, está dándolo todo para hacer bien su función”, añadió.

Asimismo, nos comentó sobre las cualidades que tiene Luciana que la hicieron destacar entre las demás candidatas. Para Marina Mora, ella es una mujer humilde, sencilla y atenta, que ha sabido competir sin ser creída ni déspota con nadie. “Al contrario, se ha portado superatenta con sus compañeras”, dijo.

Finalmente, opinó qué le pareció el apoyo que recibió Fuster de su novio Patricio Parodi, familia, seres queridos y de Jessica Newton, la directora del Miss Perú.

Luciana Fuster ganó concurso de belleza en el 2015. | difusión

En esa línea, consideró que fue muy importante y fundamental para la motivación y la confianza de la actual reina. “Se trabajó muy cerca a ella para que todo salga bien y se logre el objetivo”, resaltó.

El orgullo de Jessica Newton

Jessica Newton puso de relieve el notable esfuerzo de Fuster en el certamen internacional, quien a pesar de no hablar inglés originalmente, se esforzó intensamente para estar a la altura de las exigencias del concurso en Vietnam.

“Estamos felices, no paro de llorar. Luciana era una chica que no hablaba inglés y se preparó mucho para hacer su mejor papel y aquí están los resultados para todos los que decían que no podía”, expresó entre lágrimas la empresaria, en el mes de octubre.

La organizadora del Miss Perú ha respaldado a la reina desde que iniciaron sus preparaciones como Miss Perú Grand 2023. Incluso, salió a defenderla de algunas críticas como las de Magaly Medina y otras figuras más.

Jessica Newton halaga trabajo de Luciana Fuster. (Composición Infobae)

A modo de indirecta, luego que de la joven se llevase la corona, dejó un contundente mensaje. “Muchísimas gracias por el apoyo, gracias a todas las personas que nos apoyaron en estas semanas y ojalá que quede claro que nadie le puede decir a otra persona que no puede. Solamente hay que trabajar en nuestros sueños”, puso en sus redes sociales.

“Esto es emocionante, todo el teatro gritaba Perú al final y no la habían anunciado todavía. Esto ha sido maravilloso”, añadió.