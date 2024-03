Séptimo retiro AFP 2024: ¿cuál es la nueva fecha del debate para liberar fondos de hasta 4 UIT?

Presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, postergó la votación del proyecto pese a que estaba en agenda. | Foto: composición Infobae/Andina

Pese a que estaba en la agenda de este miércoles 13 de marzo, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, postergó el debate y votación del predictamen que busca el eventual séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de hasta 4 UIT. Es decir, por un máximo de S/20.600.

“No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 y 58 a.m. se levanta la sesión, muchas gracias”, expresó Revilla. Acto seguido, el parlamentario Segundo Montalvo (vicepresidente de la Comisión) tomó la palabra para criticar dicha decisión. “No se ha tocado el último punto de la agenda. Hay que ser respetuosos”, reprobó. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta.

Aunque no dio fecha al finalizar la sesión, Infobae Perú conoció que se debatirá el próximo miércoles 20 de marzo, ante la polémica generada por la postergación. Cabe mencionar que la fecha no es lo único cuestionable, sino el mismo proyecto por una modificatoria en el acceso.

De acuerdo al documento, solo podrán ser candidatos al retiro AFP quienes estén desempleados por un periodo de medio año; es decir, que no cuenten con aportes por al menos seis meses consecutivos hasta el 31 de diciembre del 2023.

En el Congreso se volverán a debatir proyectos de retiro AFP. Comisión de Economía liderará discusión. Foto: Difusión

“Se autoriza de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de noviembre de 2023, no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos seis meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en dicha cuenta”, se indica en las disposiciones complementarias finales de la iniciativa.

“Lo estipulado previamente se aplica hasta que el retiro equivalga al 95% de lo aportado por el afiliado; el 5% restante es transferido directa”, se señala en otra parte.

A ello, se le suma que aquellos que califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) tampoco serán candidatos para el desembolso.

El retiro AFP de 4 UIT ha sido el pedido más común este año en el Parlamento, con cerca de 10 proyectos presentados en la Comisión de Economía. - Crédito Composición Infobae/Edwin montesinos/Andina/Congreso

MEF en contra

Tal como su antecesor, el titular del Ministerio de Economía, José Arista, se mostró en contra de un eventual retiro e indicó que se reunirá con las distintas fuerzas parlamentarias a fin de debatir sobre el tema.

“Considero que ya no se debe discutir más retiros (AFP) porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos tienen sus fondos de pensiones, el resto ya no tienen pensión. Ahora, los que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”, expresó el nuevo titular del MEF.

¿Cuántos proyectos se han presentado para la liberación de la AFP?