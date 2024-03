Aumento del sueldo mínimo: José Arista del MEF dice que no es el momento para discutirlo y revela cuándo se evaluará

Malas noticias para los que están esperando el aumento del sueldo mínimo. ¿Cuándo se discutirá?, según el ministro de Economía. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Andina

Aún sin un mes el el cargo, José Arista, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala que aún no se tienen las cifras del crecimiento económico del país para estos primeros meses del año. “Lo que sí tenemos son indicadores”, señaló a medios, entre los que incluye la venta de cemento, consumo de energía, venta de combustible. “Estos están subiendo. Hay otro indicador que mide el BCR a través de un muestreo sobre decisiones de inversiones y de contratación del sector empresarial. Eso indicadores están mejorando, hay otros en rojo, pero las tendencias están hacia arriba”, así Arista intenta pintar el panorama.

Estas cifras económicas son vitales, no solo para conocer si el Perú está encaminado realmente a salir de la recesión que dejó el 2023, sino porque de estas dependen que el gobierno decida aumentar el sueldo mínimo. Como se sabe, este último incremento a la remuneración mínima vital (RMV) se dio en mayo del 2022, durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Por su lado, Dina Boluarte expresó sus deseos de aprobar uno nuevo, pero el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, aún no ve viable hacerlo.

Ahora, José Arista, ministro de Economía, también ha declarado sobre este posible aumento, el cual depende de la recuperación de la economía peruana, según señala el Gobierno.

El nuevo ministro de Economía, José Arista, opinó sobre el aumento del sueldo mínimo. ¿Concuerda con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate? - Crédito Composición Infobae/Andina/MTPE/Presidencia

José Arista, MEF: No es el momento para hablar de la RMV

Anteriormente, a mediados de febrero, ya José Arista se había pronunciado sobre la discusión del aumento del sueldo mínimo. “En estos momentos no es el tiempo oportuno para pensar en una subida de la remuneración mínima vital”, había señalado para Gestión.

Su opinión no ha cambiado. Sin embargo, ya ha adelantado hasta cuando tendrá que esperar su discusión (anteriormente señalada que no sería en estos primeros trimestres del 2024). “Pienso que no es el momento de hablar de eso. Tenemos 30% de economia formal y 70% de informalidad, se han notado indicadores de reactivación económica, pero la verdad es que creo que al final de segundo semestre deberíamos estar evaluando esa alternativa, una vez que se haya consolidado la reactivación económica del país”, declaró a la prensa.

Así, el aumento del sueldo mínimo no vendría en el futuro cercano y estará ligado a dos factores principales: la economía peruana debe recuperarse y consolidar ese resultado, y la evaluación de un alza al salario mínimo vital todavía se daría a finales del 2024.

El aumento del sueldo mínimo es uno de los compromisos de Dina Boluarte para su gobierno. - Crédito Presidencia del Perú

¿Qué dijo el ministro de Trabajo?

La posición del titular del MEF concuerda con la del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien también aseveró que se debe esperar a ver signos de recuperación económica en el país. Sin embargo, también había resaltado que esperaba que para 28 de julio se pueda dar algún anuncio.

“Nosotros ya hemos empezado reuniones. No lo hemos hecho de manera mediática porque queremos una etapa de consolidación. Ya tenemos agenda, en febrero es la segunda reunión. [...] Ojalá podamos para el 28 de julio tener ese anuncio, pero depende mucho de cómo va la recuperación economía. Tengo confianza. Los factores que han determinado la huida de la inversión privada, que básicamente son la conflictividad y fenómenos naturales, felizmente no se están presentando este año”, explicó en su momento.

Como se recuerda la Remuneración Mínima Vital (RMV) es de S/1.025, luego de que en mayo del 2022, el gobierno de Pedro Castillo lo aprobara por medio del decreto N°03-2022-TR —esto implicó un aumento de S/95 al valor que tenía entonces, de S/930. Uno de las alzas más grandes, sin embargo, se dio durante el gobierno del exmandatario Ollanta Humala, cuando se elevó el sueldo mínimo de S/600 a S/850, un aumento de S/250.