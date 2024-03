Nataniel Sánchez revela por qué rechazó estar en ‘El Gran Chef Famosos’: “No sabes si te eliminan a la primera”

Nataniel Sánchez revela por qué rechazó estar en ‘El Gran Chef Famosos’ | La Lengua

Nataniel Sánchez se ha mantenido alejada de la televisión peruana desde el 2016, cuando concluyó la octava temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, muchos esperaban su regreso a la pantalla chica cuando se rumoreó que la popular actriz, quien reside en España desde hace seis años, formaría parte de ‘El Gran Chef Famosos’, reality de cocina de Latina TV.

Te puede interesar: Magaly Medina desmiente a Erick Delgado y tiene pruebas que Mario Hart lo ‘atrasó' con Nataniel Sánchez

Ahora que se encuentra en Perú promocionando su debut musical, la artista admitió que fue contactada por la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ para participar en una de las temporadas. Antes de responder a Rayo en la Botella, tuvo que reflexionar y discutir con sus allegados de confianza sobre la propuesta que le estaban ofreciendo.

“Lo conversé y lo pensé, tenía que poner en balance… Yo siempre que tengo propuestas las analizo. Para tomar una decisión y quedarte tranquilo, tienes que pensarlo y escucharte. Un día una persona me dijo: cuando lo hablas y lo pones sobre la mesa, te das cuenta de que ya has tomado una decisión, pero no te habías dado cuenta”, manifestó en ‘La Lengua’.

Nataniel Sánchez regresó al Perú para promocinar su nueva canción.

Seguidamente, Nataniel Sánchez reveló que uno de los motivos por los cuales no participó en ‘El Gran Chef Famosos’ fue el tema del salario. El monto ofrecido no era suficiente para cubrir completamente su estadía en Perú y sus gastos personales.

“El hecho del presupuesto influía en todo. Si tengo que venir aquí, tengo que pagar un departamento para vivir, el pasaje para venir. Es un concurso que no sabes si te van a eliminar en la primera semana… Venir para que el sueldo se vaya en eso, ¿entonces para qué vine? ¿Cómo como?”, señaló.

La recordada ‘Fernanidta’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ resaltó que las largas horas de grabación también fueron determinantes para no aceptar ingresar al concurso gastronómico de Latina. “Yo no tengo hijos, tengo hijos perrunos y gatunos, pero en España aprendí que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Si no disfrutas hoy lo que tienes, mañana puedo ya no estar aquí”, complementó.

Nataniel Sánchez fue convocada para una de las temporadas de 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Youtube

Nataniel Sánchez y su crítica a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Además de su deseo de tener tiempo para sí misma, Nataniel Sánchez admitió que declinó la oferta de volver a interpretar a ‘Fernanda de las Casas’ en las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque no logró conectar por completo con la dirección que tomó la historia de su personaje.

Te puede interesar: Arturo Chumbe enfrenta a Erick Delgado por negar a Nataniel Sánchez: “Es un caballo, todo el Perú lo sabe”

“Yo quería saber qué iba a pasar con mi personaje. Yo le dije a Gigio, el guionista: ¿qué pasará con Fernanda? Ya me hacían ruido esas bromas que yo hacía también (en las anteriores temporadas). Los actores le damos vida a un personaje y contamos una historia con la que nos conectamos en ese momento. Yo ahora quiero hablar de una mujer, imagínate, que ha salido adelante sola con sus dos hijos. Si yo conecto, digo que lo voy a hacer. Pero llegó un momento, muchos años más tarde, que ese personaje ya no conecta contigo”, mencionó.

Nataniel Sánchez ha rechazado su participación en las nuevas temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Durante la entrevista, Sánchez afirmó que tampoco quiso volver a la teleserie de América TV porque no le agrada que aún se sigan haciendo bromas sobre el aspecto físico de los personajes. “Al Fondo Hay Sitio, en algún momento, cultivaba ciertas bromas de cuerpos. En ese momento me reía, ahora ya no me es tan apetecible entrar en una serie donde todavía se siguen burlando del cuerpo de otra persona, no de mi personaje”, precisó.

Te puede interesar: La emotiva despedida de Josetty y Gennesis Hurtado de ‘El Gran Chef Famosos’

Pese a sus comentarios, resaltó que fue feliz en los años que formó parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Yo amé la serie, le entregué mi alma al personaje, lo amo. Fernanda es mi compañerita que la tengo guardada, gracias por todo lo que me diste”, sostuvo.