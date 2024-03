Entradas Perú para amistosos ante Nicaragua y República Dominicana: precios, estadios y cómo comprar ‘pack bicolor’

Precios de entradas para los partidos de Perú ante Nicaragua y República Dominicana en marzo.

La selección peruana afrontará sus primeros partidos del 2023 en el presente mes de marzo. De hecho, estos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana por la fecha FIFA marcarán el debut de Jorge Fossati como director técnico de la ‘bicolor’. De hecho, este lunes 11 dio a conocer su primera lista de convocados, pero al mismo tiempo se difundió los precios de entradas para ver estos partidos que se llevarán a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y Monumental, respectivamente.

A través de la Federación Peruana de Fútbol, se divulgaron los costos de los boletos que ya se pusieron a la venta, resaltando la opción de pagar por un paquete especial que comprende el ingreso a ambos cotejos. “Nuevamente juntos. Vuelve la Bicolor con dos vibrantes noches junto a su fiel hincada”, indica la publicación.

Para el choque con los nicaragüenses (viernes 22) y dominicamos (martes 26), la FPF puso a disposición un ‘pack bicolor’, con precios a un costo menor de que si se adquieren por separado.

Pack bicolor

- Occidente central: S/. 313.20

- Occidente lateral: S/. 286.20

- Oriente: S/. 178.20

- Norte: S/. 88.20

- Sur: S/. 88.20

Cabe mencionar, que como parte del ‘pack bicolor’, se especificó que aquellos que lo adquieran tendrán preferencia para la compra de entradas de cara al compromiso contra la selección de Colombia en Lima (5 de setiembre) por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

De la misma manera, hay la opción de obtener las entradas por partido único. Es decir, unos precios para el duelo con Nicaragua y otros para el de República Dominicana.

Precios de entradas para el Perú vs Nicaragua

- Occidente central: S/. 179.00

- Occidente lateral: S/. 149.00

- Oriente: S/. 99.00

- Norte: S/. 49.00

- Sur: S/. 49.00

En el caso del partido ante Repúblicana Dominicana, la FPF todavía no ha dado a conocer los precios exactos para cada zona en las tribunas, pero se conoció que Occidente va desde los S/. 169 soles, mientras que Occidente desde los S/. 99 soles y en las populares (Norte y Sur) a partir de los S/. 49 soles.

Los precios de entradas para ver a la selección peruana en los amistosos con Nicaragua y República Dominicana.

Lista de convocados para amistosos con Nicaragua y República Dominicana

Como se mencionó líneas arriba, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Videna de San Luis, el técnico Jorge Fossati dio a conocer la lista de 29 jugadores convocados a la selección peruana para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero, Renato Solís y Carlos Cáceda.

Defensas: Anderson Santamaria, Erick Noriega, Miguel Araujo, Carlos Ascues, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Trauco y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castilo, Martín Távara, Sergio Peña, Piero Quispe y Joao Grimaldo.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera, Bryan Reyna, Andy Polo y Franco Zanelatto.

El técnico uruguayo llamó a 29 jugadores para su primer desafío con la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

Jorge Fossati, a contrarreloj en la selección peruana

Evidentemente, para Jorge Fossati será un reto poder reconducir el rumbo de una selección peruana que es última en las Eliminatorias 2026 con solo dos puntos, a tres del puesto del repechaje y a cinco del sexto clasificado que va directo al Mundial. En esa línea, el DT uruguayo dejó en claro que buscará aprovechar el corto tiempo que tendrá a los futbolistas para implementar su idea de juego.

“Si tendría la manía de comerme las uñas, ya no las tendría. Estoy muy ansioso por poder tener a los jugadores y trabajar con ellos. En un rato, entrenaré con la sub 20, porque son ellos los que nos van a ayudar con los mayores. Mi objetivo principal es optimizar los tiempos y quiero aprovechar cada minuto de este microciclo para que quede clara nuestra filosofía de juego. Lo que más me anima es que veo a los jugadores hasta más ilusionados que yo. El presidente y el cuerpo técnico están a igual, a full”, precisó.