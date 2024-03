Gonzalo Núñez reveló la suma de dinero que deberá pagarle a Jean Ferrari tras sentencia por difamación

Gonzalo Núñez reveló el monto económico que deberá pagarle a Jean Ferrari tras resolución de juicio por difamación. (Erick y Gonzalo)

Jean Ferrari, ayer miércoles 6 de marzo, confirmó que le ganó el juicio por difamación a Gonzalo Núñez y expuso la sentencia por 1 año y 8 meses de pena privatida de libertad suspendida. Horas después, el periodista peruano reveló la suma de dinero que deberá pagarle al directivo de Universitario. Eso sí, afirmó que apelará.

El comunicador deportivo abrió su programa de Youtube llamado ‘Erick y Gonzalo’, aclarando el fallo del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. “Se acabó el primer tiempo y ahora comienza el segundo, Ferrari se comió no sé qué cosa y está hue....”, expresó haciendo referencia a que presentó su reclamación.

En seguida, Núñez confirmó el monto económico que desembolsará como reparación al administrador de la ‘U’. “Quería 300 mil soles y la jueza dijo 20 mil y eso lo puedo pagar en dos años, mil soles por mes”. Asimismo, esclareció que no hay prisión por difamación y que todo se encuentra detenido debido a su apelación.

En esa línea, el también conductor de Exitosa Deportes no deberá pagar de forma inmediata. “Eso es mentira porque presenté mi apelación y ha sido aceptada. Se va a jugar otro partido, un mini juicio, el señor Ferrari dice ‘esperemos que cumpla’, ¿Tú no has apelado, Jean? Si has pedido 300 mil y te han dado 20 mil, ni el 10%. Esto tiene para unos 2 o 3 meses, yo voy a ganar”.

Gonzalo Núñez apelará a la resolución del juicio con Jean Ferrari por difamación.

Jean Ferrari se pronunció sobre sentencia contra Gonzalo Núñez

El administrador de Universitario se refirió al fallo a su favor a través de su cuenta de Twitter. El exfutbolista recordó lo que hizo el periodista deportivo y lanzó tajante mensaje en cuanto a la sanción por parte de las autoridades peruanas.

“Atacar la honorabilidad de las personas trae consecuencias, el PJ se pronunció y ahora Gonzalo Núñez está condenado por difamación, espero cumpla con la sentencia. Dejo precedente”, publicó.

Jean Ferrari habló sobre la sentencia de Gonzalo Núñez por difamación.

Las palabras de Gonzalo Núñez que provocaron la denuncia de Jean Ferrari

El caso legal se inició cuando el febrero del 2023 cuando Gonzalo Núñez explotó contra Jean Ferrari en el programa ‘A Presión’. Y es que el periodista deportivo se mostró en desacuerdo que Universitario retroceda en su decisión de ir en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en medio de la batalla por los derechos de transmisión de la Liga 1.

La ‘U’, que en primera instancia no se iba a presentar en el duelo ante Academia Cantolao por la fecha 3 del Torneo Apertura, cambió de opinión y anunció que jugaría para evitar el ‘walk over’ y otras sanciones más. El comunicador se enteró de ello y tuvo duros calificativos contra el mandamás ‘crema’. Asimismo, mencionó a su familia.

“Ferrari tremendo cobarde y mentiroso, dice que ahora no tiene que vender los activos de la ‘U’ para pagar los 500 millones que debe, por favor, quién le cree. Cree que se va a quedar en el puesto 20 años, cree que la ‘U’ es el país de las maravillas y va a cobrar sus 50 mil dólares, sus hijos, sus nietos, todos están asegurados”, expresó.

Lo que causó la molestia en el exjugador de la selección peruana fue que Núñez incluya a sus menores hijos en la crítica. Por esa razón, pese a que el comunicador pidió disculpas públicas, no retrocedió en su querella contra él y fue hasta las últimas instancias legales para conseguir la sanción.