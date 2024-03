Álvaro Recoba recordó goleada que sufrió Sporting Cristal ante Always Ready para criticar la altura: “No es normal”

El DT de Nacional de Uruguay advirtió lo mucho que sufrió Sporting Cristal en los 4100 metros de altura de El Alto (Tenfield).

El jueves 7 de marzo, Nacional de Uruguay visitará Always Ready en el Estadio El Alto por la fase 3 de la Copa Libertadores. El elenco boliviano viene dando que hablar en la competición, debido a que, para esta edición, la Conmebol le autorizó jugar en Cochabamba, ciudad ubicada a más de 4 mil metros de altura, siendo la plaza más elevada en la historia de la competición.

Los efectos de la extrema altura en la que disputan sus partidos de local, ya demostraron sus efectos la etapa anterior, en la que los bolivianos golearon 6-1 a Sporting Cristal, resultado que les sirvió para pasar de ronda pese a perder 3-1 en la vuelta en el Estadio Nacional.

Esta realidad es de conocimiento de Álvaro Recoba, actual DT del ‘bolso’, y que viene de eliminar de forma contundente a Academia Puerto Cabello de Venezuela, con un 4-0 en el marcador global. La exfigura del Inter de Milán y la selección de Uruguay reveló que tomó como referencia y analizó a detalle el encuentro disputado por los ‘celestes’:

“Ya vi tres veces el partido entre Always Ready y Sporting Cristal, no es normal jugar a 4.000 metros. Sabemos que el arquero tiene que ser figura y tratar de meter las ocasiones que tengas. Tengo una sola duda sobre el equipo del jueves”, declaró a la TV uruguaya.

Sporting Cristal perdió 6-1 ante Always Ready por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

El popular ‘Chino’ también rememoró algunas experiencias complicadas que vivió jugando en ciudades de altura, no obstante, no se mostró amilanado, recordando que son un equipo grande y que la serie consta de dos partidos:

“El equipo grande es difícil que piense en un resultado que no sea traerse algo, ya sea un punto o tres. Ese el miedo que tengo, que puede pasar que vayas perdiendo uno a cero, obviamente ojalá que no, y capaz te tienes que conformar. Es atípico, donde corremos mucho riesgo, como los corrió Cristal, pero es una llave de 180 minutos. Podemos llegar al aeropuerto y los futbolistas se pueden sentir mal. Vi jugadores que sangraban de las orejas cuando se bajaban del avión. Trataremos de correr los menos riesgos posibles”, añadió.

Álvaro Recoba es el actual entrenador de Nacional de Uruguay. EFE/Gastón Britos

“Sporting Cristal se confió”

No es la primera vez que Álvaro Recoba se refirió a la derrota de Sporting Cristal ante Always Ready. Luego de clasificar a la fase 3, tras superar a Academia Puerto Cabello y enterarse de la eliminación de los rimenses, señaló que estos se confiaron al salir a proponer desde un inicio en Cochabamba, sin prevenir que sobre el final sentirían el desgaste:

“Sporting Cristal se confío, este no es un equipo que te ataque desde el primer minuto porque sabe que a los 70 minutos te clavas de pico y no hay vuelta, no hay manera. Hay que planificar sabiendo que no podemos recibir goles, pero no podemos jugarle de igual a igual. Hay que estar atentos y aprovechar la pelota quieta al máximo. Sin dudas que ahora sube la vara, va a ser muy complicado el partido en el Alto y para eso nos prepararemos”, comentó.

Lo que le queda a Sporting Cristal

Tras su eliminación en la Copa Libertadores, Sporting Cristal quedó concentrado únicamente en el torneo local, en el cual también tiene una deuda pendiente, pues no consigue campeonar hace tres temporadas, desde el 2020.

Actualmente los dirigidos por Enderson Moreira se encuentran en primer lugar del Torneo Apertura, igualados con Universitario de Deportes, pero superándolos por diferencia de gol. Además, esta fecha tendrán un duro partido, pues visitarán a otro candidato al título como Alianza Lima en el Estadio Nacional. El cotejo será este sábado 9 de marzo a las 20:00 horas peruanas.