Técnico de Paolo Guerrero en LDU elogió una cualidad inigualable que potenció juego para ganar la Copa Sudamericana: “La frutilla del pastel”

Paolo Guerrero ha demostrado que se mantiene vigente en el fútbol. Con 40 años, fichó por César Vallejo en lo que significa su primera experiencia profesional en el balompié peruano. Sin embargo, donde pudo confirmar que se conserva en óptimas condiciones fue en LDU de Quito, donde pudo salir campeón de la LigaPro de Ecuador y de la Copa Sudamericana el año pasado. En ese sentido, el extécnico del cuadro ‘albo’, Luis Zubeldía, reveló cuán importante fue el fichaje del delantero peruano y cómo se adaptó a su estilo de juego.

“Era todo una apuesta porque era un jugador grande en la edad, pero cuando yo contrato a un jugador llamo hasta el utilero del equipo donde está jugando, voy a fondo. Aún así tienes un margen para errarle con respecto a lo que te dicen”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘F90′ de ESPN Argentina.

De la misma manera, enumeró las cualidades que le servía del ‘Depredador’ para que tenga un equipo que explote las virtudes de un atacante de su calidad.

“Lo importante es contratar a los jugadores que uno siente que encajan en la idea. Después es mucho más fácil pedirle. En el caso de él, yo ya llevaba un tiempo en Liga, necesitaba su toma de decisiones dentro del área, esto de que se transforme de nueve y medio en algún momento que pudiera cambiar la organización. Esto no te lo da cualquier ‘9′ porque eso te permite tener un rombo circunstancial si juego con tres volantes, juntar pases y después explotar los espacios, con los laterales o con los extremos”, comentó.

Paolo Guerrero en LDU Quito y su adaptación a la altura

Ahí fue cuando Luis Zubeldía destacó la relevancia de tener a un futbolista como Paolo Guerrero para encarar los partidos de LDU de Quito en la altura.

“En la altura es muy importante partir con una buena técnica. Este (Paolo) me lo daba. Tenía 39 años, no me importa, estaba sano, entrenando bien, encajaba perfecto porque yo tenía lo otro. Me daba todo esto, las resoluciones. En la altura, con 2,800 metros, pareciera que jugaras con un hombre de más contra el del llano. Y si juegas contra uno de la altura, el que tiene mejor pie saca mucha diferencia, no solo porque tienes más metros cuadrados y corres menos, sino porque el rival, por más que quieras hacer una presión alta, por lo que sea no lo puedes hacer, hay algo fisiológico que te lo impide”, apuntó.

En eso, el estratega argentino hizo hincapié que el canterano de Alianza Lima era el jugador ideal para plasmar su modelo de juego, enfatizando en el choque con Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana.

“Entonces, con mejor técnica, vengan a presionarme. El modelo de juego de Independiente del Valle es muy bueno porque no se lo puedes sacar, por más que tengas actitud y quieras presionar alto como quiso hacer Defensa y Justicia. Equipo más difícil que Defensa y Justicia, imposible. Tuvimos un primer tiempo magnífico con un alto porcentaje de encontrar los espacios entre líneas, espacios interceptoriales, centros, no me puedes frenar. Y este jugador (Paolo) era fundamental, como la frutilla del postre de la idea”, sostuvo

La relación entre Paolo Guerrero y Luis Zubeldía fue bastante cercana. De hecho, previo a la final de la Copa Sudamericana 2023 que la terminaron ganando a Fortaleza de Brasil, el peruano dio detalles al respecto para el canal oficial de Conmebol: “El trato, la relación que tengo con el ‘profe’ es increíble. Es una gran persona, antes de ser un gran técnico, una gran persona. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza, conversa conmigo de lo que quiere para cada partido. Me explica qué es lo quiere”.

En la actualidad, el espigado artillero se encuentra en César Vallejo, que se convirtió su primer equipo a nivel profesional en el Perú, mientras que el DT argentino optó por tomar un descanso en su carrera.