Christian Cueva está “sufriendo” en Barcelona por Pamela López: “Él tiene amor por esa mujer”, revela su socio

Rafael Cardozo habla de cómo se siente Christian Cueva tras escándalo de infidelidad con Pamela Franco.

El futbolista Christian Cueva se encuentra en un proceso de reconciliación con su familia tras admitir públicamente su infidelidad hacia su esposa, Pamela López, ocurrida entre 2018 y 2019 con la cantante Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez. Según reveló su amigo y socio, el brasileño Rafael Cardozo, el popular ‘Aladino’ está profundamente arrepentido y busca expresar ‘su amor’ por López.

“Yo sé cuánto Cueva está sufriendo, cuánto ama su familia, cuánto debe estar arrepentido. Él sabe que el error es de él y él está tratando de solucionar eso, por lo menos con su familia”, expresó Cardozo en una entrevista para América TV. Cabe mencionar que el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, además de tener una relación de amistad con el futbolista, comparte lazos empresariales.

Para sorpresa de muchos, Cardozo dijo confiar en la capacidad de Cueva para hacer que su esposa olvide su infidelidad con la cantante de cumbia. “Él sabe, él acepta su culpa y yo creo que empieza por ahí a partir del momento que acepta que el error está en ti, empieza a solucionarlo. Yo creo que de ahí le va a salir adelante”, afirmó Cardozo. La expareja de Carol Reali también desató polémica al afirmar que existe un evidente compromiso del futbolista con la madre de sus tres hijos y con quien busca reconciliarse.

Christian Cueva está sufriendo por Pamela López, según Rafael Cardozo. | Composición Infobae

“Cueva es una persona muy querida por todos... yo sí creo que va a solucionar ese tema con la familia, con su esposa Pamela y ojalá sea así. Él tiene amor por esa mujer que es increíble, puedo decirlo como amigo”, señaló Cardozo, asegurando que el deportista sigue enamorado de Pamela López.

Además de los desafíos emocionales, Cueva está enfrentando problemas de salud que lo llevaron a viajar a Barcelona, España, para recibir tratamiento médico debido a una lesión en la rodilla. Este obstáculo se suma a la carga emocional por la situación familiar, producto de sus propios errores. “El tener que operarse y estar lejos de la familia, estar en otro país, lejos de la familia de los amigos, entonces él va a pasar un momento difícil”, comentó Cardozo sobre las dificultades adicionales que encara el futbolista.

¿Pamela López se reconcilió con Christian Cueva?

Pese a que se descubrió la infidelidad de Christian Cueva, su aún esposa Pamela López dejó en pausa el proceso de divorcio para viajar a Europa. Informaciones recientes sugieren que la madre de familia habría optado por viajar a Barcelona, ciudad donde actualmente se encuentra el popular ‘Aladino’, bajo el proceso de recuperación después de una cirugía de rodilla. Este acontecimiento sugiere un posible acercamiento o reconciliación entre la pareja, a pesar de la turbulencia que ha rodeado su relación en los últimos tiempos.

Christian Cueva está sufriendo por Pamela López y busca reconciliación, afirma Rafael Cardozo. | América TV

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, reveló este giro inesperado en la novela López-Cueva. González insinuó que López no solo ha viajado a Barcelona, sino que también podría estar manteniendo un bajo perfil respecto a sus actividades en la ciudad catalana. “Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona”, comentó el presentador, dando a entender que la presencia de López en la misma ciudad que Cueva no es casualidad.

Anteriormente, López publicó varias fotografías en distintas partes de Europa, desde paisajes suizos hasta franceses. Sin embargo, ha llamado la atención que, desde hace algunos días, López ha cesado de publicar detalles sobre su viaje en sus redes sociales. Esta repentina discreción ha alimentado las especulaciones sobre su visita a Barcelona y lo que esto podría significar para la relación con Cueva.

“Del francés al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, eso no lo publicas, ¿no? Eso no lo publicas”, mencionó González, insinuando que López podría haber buscado mantener un perfil bajo durante su desplazamiento a Barcelona.