Christian Cueva está dispuesto a dar entrevista a Magaly Medina, pero a cambio de ciertas condiciones: Conoce cuáles son

Christian Cueva estaba dispuesto a dar entrevista a Magaly Medina pero a cambio de ciertas condiciones. ATV: Magaly TV La Firme.

Christian Cueva nuevamente estaba dispuesto a dar una entrevista a un medio de comunicación para contar su versión con respecto a la relación clandestina que tenía con Pamela Franco mientras tenía una relación formal con Pamela López.

Te puede interesar: El inicio de la comunicación entre Christian Domínguez y Pamela López: ¿Desde cuándo empezaron a hablar?

El futbolista peruano estaba dispuesto a conversar con Magaly Medina para contar con lujo de detalles todo lo que habría sucedido entre él y otras mujeres. Sin embargo, esta disposición tenía ciertas condiciones que exigía a Magaly, pero ella no aceptó y el encuentro no se concretó.

La noche del 29 de febrero, Magaly Medina reveló en su programa que Christian Cueva se comunicó con su productor Patrick Llamo porque quería que la misma conductora le hiciera dicha entrevista, para contar todos los detalles del escándalo mediático del que está envuelto, pero bajo ciertas normas.

Christian Cueva estaba dispuesto a dar entrevista a Magaly Medina, pero bajo ciertas condiciones. ATV.

Las condiciones de Christian Cueva

Magaly Medina comentó que la principal condición de ‘Cuevita’ fue que ya no se contará más cosas sobre él y su familia. “Quería hablar a nuestras cámaras donde yo lo podía preguntar de todo, eso a cambio a que nosotros ya no saquemos más cosas de él y de Pamela López y esas conversaciones que hemos tenido con ella”, detalló.

Te puede interesar: Pamela López hace fuerte aclaración a Magaly Medina por supuesto reencuentro con Christian Cueva en París

Y otra condición era que la figura de ATV viajará hasta Barcelona para realizar la entrevista, pero Medina no aceptó porque temía ser timada. Además, no lo consideraba un personaje resaltante para hacer tal viaje hasta España.

“Primero él quería que nosotros vayamos hasta Barcelona para hacerle la entrevista y que vaya yo. Luego quedamos en que mejor lo entrevistemos de manera virtual, porque no me voy a pegar dicho viaje solo por el rey Christian Cueva, no es el rey de España”, aclaró.

Luego acordaron que la entrevista sea por el programa de videochat ‘Zoom’ para poder conectarse a las 4 pm del hoy (jueves 29 de febrero), no obstante el popular ‘Aladino’ no apareció y luego de unas horas respondió e idnicó que por consejo de su abogado Julio García, el mismo que tiene Paolo Guerrero, no aceptará comunicaciones por internet.

“No quería el Zoom, que por consejo de su abogado, era mejor que no. Hoy en la mañana se puso exigente, no quería ninguna entrevista virtual. Que yo tenía que ir hasta Barcelona a entrevistarlo como si él pudiera decidir lo que yo voy a hacer”, dijo en un inicio.

Christian Cueva fue el centro mediático de 'Magaly TV La Firme'. Sigue las incidencias del programa este 14 de febrero. | Composición/Infobae Perú

Las razones por las que Magaly Medina no aceptó viajar a Barcelona

Magaly Medina reveló en su programa que uno de los motivos por el que no aceptó en viajar hasta donde está Cueva fue porque tiene que trabajar y salir en vivo de lunes a viernes en ‘Magaly TV La Firme’.

“Tengo un programa en vivo que hacer y viajo cuando me interesa viajar, ni que él fuera una gran personalidad que yo tengo ir, ¿por qué no viene él?, ¿Qué cosa quiere?, ¿verme la cara o qué?.. Yo no salgo hacer las entrevistas, salen los reporteros, excepcionalmente yo”, explicó.

Después de todo, la producción de ‘Magaly Tv La Firme’ decidió enviar a un reportero hasta Barcelona para entrevistar al jugador de fútbol, pero él no respondió los mensajes y ha dejado en visto al productor de Magaly Medina.

“Queda en nuestra potestad o decisión seguir o no seguir sacando cosas de la que tenemos. Esa entrevista que él nos ha pedido y al finalidad quiere poner sus condiciones... No sé qué quiere conseguir, no sé si Pamela López lo está obligando a que se humille en este programa, a que hable y despotrique al estilo ‘Caballito´ Hurtado, quien habló hasta dos veces conmigo”, finalizó.