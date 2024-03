Rodrigo González asegura que Pamela López se encuentra en Barcelona: “Eso no lo publicas, ¿no?”. | Magaly TV La Firme.

Pamela López no habría cumplido su palabra. Pese a que dijo que su viaje a Europa era para reencontrarse con una amiga y no para verse con Christian Cueva, todo hace indicar que la emprendedora volverá a los brazos del futbolista, esto luego de haber dicho que deseaba divorciarse de él por sus constantes infidelidades.

Los rumores de una reconciliación entre Pamela López y el exintegrante de la selección peruana nacieron cuando ella se negó a iniciar un trámite de divorcio del deportista. Fue su abogado Claudia Zumaeta la que dio a conocer este detalle, pues de un momento a otro dejó de responderle los mensajes.

Al poco tiempo, la emprendedora viajó a Europa, siendo su destino un total misterio en un primer momento, pero luego publicó en sus redes sociales que se encontraba en París, la capital de Francia, una ciudad que se encuentra a menos de dos horas de Barcelona, ciudad en la que actualmente se encuentra Christian Cueva.

Pamela López envía mensaje reflexivo en sus redes sociales. (Captura de IG)

Debido a los rumores que indicaban que Pamela López iba a perdonar al futbolista tras su infidelidad con Pamela Franco, ella salió al frente para desmentir este tipo de comentarios, indicando que estaba al lado de una amiga y que su viaje no tenía nada que ver con el padre de sus hijos.

“No especulen, por favor. Este viaje es para mí únicamente y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero, mi parcerita linda (...) Nos amanecimos con la lora y lo que nos falta”, escribió.

Sin embargo, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, aseguró que la aún esposa de Christian Cueva ya no se encuentra en París, pues abandonó esta ciudad para irse a Barcelona, donde tendría planeado encontrarse con el deportista.

Pamela López se quebró por las faltas de respeto de Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, la figura de Willax Televisión cuestionó la actitud que ha tomado Pamela López, quien se viene enfrentando a la prensa, por este motivo, el popular ‘Peluchín’ la cuestionó y la retó a que publique una foto de su estancia en la ciudad española.

“La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del francés al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas, no? Eso no lo publicas”, sostuvo.

Magaly Medina le pide a sus seguidores pruebas de Pamela López en Barcelona

Magaly Medina se encuentra enfrentada a Pamela López luego de haberla ayudado a desenmascarar a Pamela Franco y Christian Cueva. Por este motivo, la ‘Urraca’ no dudó en pedirle a sus seguidores de Barcelona que la ayuden a verificar si la emprendedora se encuentra en este país.

“No nos extrañaría que ella ya esté en Barcelona y les pido a mis urracos en Barcelona que hay un montón. Hay muchísimos peruanos nos informen porque ustedes son nuestros mejores chacales y paparazzi. Si usted ve a Pamela López sola o con Cueva o acompañada de alguna persona, tómele una foto y mándela. No hay nada más delicioso que desmentir con pruebas a quien quiere ocultar algo”, dijo.