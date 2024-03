Conciertos de marzo 2024 en Perú: agenda de los mejores shows en Lima

Conciertos de marzo 2024 en Perú.

Marzo de 2024 se perfila como un mes excepcional para los amantes de la música en Lima, con la llegada de dos artistas internacionales que prometen conciertos inolvidables. Blink 182 y Sam Smith, dos gigantes de la música contemporánea, aterrizarán en Perú, cada uno con su estilo distintivo, ofreciendo a sus fans peruanos la oportunidad de vivir su música en vivo.

Blink-182 en Lima

Blink 182 se presentará por primera vez en Lima, Perú, el 12 de marzo de 2024. Este evento se llevará a cabo en el Estadio San Marcos, reuniendo nuevamente a Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker en una actuación que promete ser histórica. Junto a ellos, compartirán escenario The Offspring y la conocida banda peruana 6 Voltios.

Blink 182, conocidos por éxitos como All The Small Things y I Miss You, han logrado capturar el corazón de varias generaciones de fans. La venta de entradas para este evento se realiza a través de Teleticket, con precios que varían según la ubicación dentro del estadio: Cancha 1 por S/ 506, Cancha 2 por S/ 253, Occidente y Oriente por S/ 368, y la Tribuna Norte con un coste de S/ 138.

Blink-182 llega a Lima. Conoce los detalles de su llegada a Perú.

Wicho García y Daniel F juntos

Dos figuras emblemáticas del rock peruano, Wicho García y Daniel F, compartirán escenario en un evento único titulado ‘De vuelta a Clases Vol 1′. Esta reunión musical se llevará a cabo el jueves 14 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, ubicado en la Avenida Miguel Grau 135, Barranco. Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de García, vocalista de Mar de Copas, y Daniel F, conocido por su carrera como solista en la escena del rock nacional. Las entradas ya están disponibles para su compra a través de la plataforma Joinnus.

El concierto “De vuelta a Clases Vol 1″ representa la unión de dos grandes del rock en Perú. Los precios de las entradas varían según la ubicación, con opciones que incluyen Golden a S/160, VIP y BOX “De Vuelta a Clases” a S/130, y General a S/80.

Wicho García y Daniel F, compartirán escenario en un evento único titulado ‘De vuelta a Clases Vol 1′

Gilberto Santa Rosa en la Costa Verde

Gilberto Santa Rosa, el reconocido cantante y compositor conocido como el ‘Caballero de la Salsa’, ofrecerá un importante concierto en Lima, el sábado 16 de marzo, como parte de su tour ‘Auténtico’. El concierto se llevará a cabo en Multiespacio Costa 21, asegurando la calidad del espectáculo para el disfrute de todos sus seguidores.

Las puertas del recinto abrirán a las 6:00 p.m. Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus entradas a través de Teleticket. Los precios de las entradas son los siguientes: para un box completo para 12 personas el costo es de S/4,176, para un box individual el precio es de S/348. En tanto, el precio para acceder al área VIP es de S/240, y para la zona General es de S/119.

Gilberto Santa Rosa. EFE/Thais Llorca

Uchpa, homenaje a Miki Gonzales

La destacada agrupación peruana UCHPA rendirá homenaje a Miki Gonzales con el estreno exclusivo del videoclip de su versión de “Vamos a Tocache”. Este cover, que promete ser una interpretación única en estilo Rock Blues Quechua, se presentará en un concierto que tendrá lugar el sábado 16 de marzo en Yield Bar ubicado en Jr. Carabaya 815, Plaza San Martín. Además, el evento contará con la participación de importantes bandas invitadas, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes de la música.

El concierto no solo ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de una versión inédita de la icónica canción “Vamos a Tocache”, sino que también brindará una experiencia enriquecida con lo mejor del repertorio de UCHPA. La preventa exclusiva de entradas tiene un precio de 65 soles en Joinnus y estará disponible hasta el 3 de marzo. La apertura de puertas está programada para las 8:00 p.m., prometiendo una noche llena de música y cultura.

Uchpa, homenaje a Miki Gonzales

Sam Smith en el Estadio Nacional

La aclamada figura del pop británico, Sam Smith, se alista para ofrecer su primera presentación en Perú, en la tribuna norte del Estadio Nacional de Lima. Este esperado concierto está programado para las 20:00 horas del día 20 de marzo del 2024.

Desde su debut en 2014 con el álbum In The Lonely Hour, Sam Smith ha experimentado un vertiginoso ascenso en la industria musical. Este primer trabajo lo catapultó al número 1 en las listas de éxitos del Reino Unido y le valió cuatro premios Grammy, incluyendo mejor álbum de pop vocal y mejor nuevo artista.

Las entradas para esta imperdible cita musical ya se encuentran a disposición del público a través de Teleticket, con opciones que van desde la tribuna central a un precio de S/377 y tribuna lateral por S/165. Se ha reportado que las entradas para la ubicación en Campo ya se han agotado, lo que evidencia la alta expectativa por este evento.

Sam Smith logra ser tendencia una vez que se anunció su llegada a Perú.

Festival Reactívate

El festival Reactívate 2024 se llevará a cabo en los Jardines y Explanada del Parque de la Exposición, el próximo 23 de marzo del 2024. Más de 20 artistas de diversos géneros se darán cita en este espacio, destacando la presencia de Los Auténticos Decadentes, Ráfaga, Jerry Rivera, Don Tetto, entre otros.

Este festival de música también dará un espacio importante a talentos nacionales. Entre estos, se encuentra Christian Meier, Patricio Suárez Vértiz y Raúl Romero. La lista de participantes se ve enriquecida por artistas como Deyvis Orozco, Amen, Mauricio Mesones, Zen, Los Caribeños de Guadalupe, Combinación de La Habana, Olaya Sound System y Tourista.

El precio de venta para la Zona Campo es de s/.99 en Teleticket. La organización del evento ha confirmado la estructura de dos escenarios simultáneos que facilitará la presentación de las actuaciones sin interrupciones, comenzando desde las 11:00 a.m.