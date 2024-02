Dina Boluarte insiste con la defensa de su hermano Nicanor, pese a nuevas evidencias. TV Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se enfrenta a nuevos cuestionamientos en medio de su balance de gestión del 2024. En la conferencia que ofreció este lunes desde Palacio de Gobierno, la mandataria no se salvó de las preguntas relacionadas con su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, a raíz de un reportaje que expuso la contratación de cuatro funcionarios cercanos a él en diversas entidades estatales. A pesar de estas nuevas evidencias, la jefa de Estado reiteró su defensa hacia su hermano.

“Como cada domingo los dominicales, el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte, en diversos canales, y con la transparencia que me caracteriza, no solo ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida, voy a decir por enésima vez, él no es funcionario del Estado”, enfatizó la mandataria.

Respecto a las polémicas contrataciones, indicó que las personas en mención califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita, “y en específico el secretario general del despacho presidencial, califica de sobremanera en el perfil que se desempeña.”

A pesar de las acusaciones, Boluarte reiteró que su hermano no es funcionario del Estado y defendió la capacidad profesional de los contratados, enfatizando en que califican dentro de los perfiles requeridos por los ministerios. (Composición: Infobae)

Dina Boluarte continuó defendiendo la integridad del proceso de contratación: “Sería bueno que vean cuál es el desempeño de los profesionales y que no solo lo acuñen a una amistad que tuviesen con Nicanor. En su trayecto de vida profesional, más de 25 años, ha trabajado en diversos ministerios, donde conoció a cientos de profesionales, técnicos, pero eso no quiere decir que sea por injerencia de Nicanor”.

Además, reiteró que su familiar no tuvo ninguna participación en la selección de funcionarios en este gobierno, especialmente en roles cruciales. “El señor no tiene una sola injerencia en absolutamente en ninguna colocación de algún servidor público en este gobierno y menos en puestos claves, no sé a qué se referirá”, declaró Boluarte. “De nuevo reitero, con total transparencia, y con la verdad por delante, porque solo hay una sola, el señor Nicanor no ha colocado una sola persona en ningún ministerio de este Gobierno”, finalizó la mandataria.

¿Quiénes son los profesionales en cuestión?

La mandataria subrayó la transparencia en el proceso de selección de servidores públicos, negando cualquier influencia de su parte o de su hermano en la colocación de personal en puestos clave del gobierno. (Captura)

Los profesionales mencionados en el reportaje de ‘Punto Final’ son Arturo Miranda Blanco, Denilson Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot. Todos ellos han tenido vínculos laborales previos con Nicanor Boluarte durante su gestión como gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre 2017 y 2018.

Enrique Vílchez Vílchez, por ejemplo, actualmente se desempeña como secretario general de la Presidencia y anteriormente trabajó en Sencico durante la administración de Nicanor Boluarte.

Por otro lado, Arturo Miranda ocupó el cargo de asesor en materia económica en Sencico en 2017 y compartió funciones con Nicanor en los ministerios de Educación y Trabajo. Posteriormente, en agosto de 2022, durante el mandato de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), fue designado jefe de la Oficina de Planeamiento e Inversiones de dicho sector.

Denilson Leo ejerció como asistente administrativo en el despacho del hermano de la Presidenta de la República en Sencico y posteriormente obtuvo contratos por servicios de asesoramiento en la gestión administrativa del Midis entre 2021 y 2023. Por su parte, Genoveva Correa trabajó en el archivo documentario de Sencico durante la gestión de Nicanor Boluarte y actualmente labora en Cuna Más, programa social del mismo Ministerio.

MP inició investigación por<b> </b>presunto tráfico de influencia

La mandataria niega su intervención en la selección de servidores públicos, especialmente en roles cruciales, reafirmando la transparencia del proceso y la ausencia de influencia de su hermano en tales decisiones. (Archivo)

Ante estas acusaciones, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez y otros individuos vinculados a Nicanor Boluarte por presunto tráfico de influencias en detrimento del Estado. Esta pesquisa también incluye a Fernando Navarro Luna y a aquellos que resulten responsables.

La investigación se centra en presuntas acciones irregulares en la región San Martín relacionadas con la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, liderado por el hermano de la presidenta, Dina Boluarte. Según informes de un programa dominical, Nicanor Boluarte habría intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en dicha región para facilitar la inscripción de su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).