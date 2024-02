¿Por qué Ricardo Gareca nunca convocó a Marcos Lliuya a la selección peruana? Wilmar Valencia reveló el motivo

El DT de Sport Huancayo reveló que tuvo una charla con el 'Tigre' respecto al habilidoso volante, y este le explicó el motivo de su ausencia en las convocatorias,

Uno de los futbolistas más destacados del fútbol peruano en los últimos años es Marcos Lliuya, quien desde su debut con Sport Huancayo el año 2015, asombra a los aficionados con sus gambetas, remates de larga distancia y pases en profundidad. No obstante, pese a sus grandes rendimientos, en sus nueve años de trayectoria no jugó por la selección peruana.

Te puede interesar: Debut de Paolo Guerrero con César Vallejo: este será su primer partido en la Liga 1 2024

Su explosión coincidió con la llegada del DT Ricardo Gareca al banquillo ‘bicolor’, sin embargo, este nunca lo citó: Tampoco disputó siquiera un amistoso.

El único equipo de primera división que ha defendido Marcos Lliuya es Sport Huancayo - Créditos: Sport Huancayo.

¿Por qué Gareca nunca convocó a Marcos Lliuya?

Luego que el ‘Tigre’ se alejó de la selección peruana e inmiscuido en su nuevo proyecto con la selección de Chile, Wilmar Valencia, actual DT de Sport Huancayo, reveló los motivos por los que su dirigido nunca tuvo una oportunidad en la ‘bicolor’. Estos le fueron dados por el propio estratega argentino durante una reunión en la Videna.

Te puede interesar: Sport Huancayo vs Cusco por Primera División el 11 febrero en el Estadio Huancayo: todos los detalles de la previa

“Una vez me invitó el profesor Ricardo Gareca a la Videna, para mostrarme lo que estaban haciendo y todo lo que desarrollaban, el seguimiento que hacían a los jugadores. Tenían realmente parámetros internacionales bastante altos, en aspectos físicos de recorrido, de sprint, de cambio de ritmo, a cuantos kilómetros recorren 20 metros a los 15 minutos, 20 minutos y 45 minutos. Y que sucede, que ese era uno de los problemas de Marcos para ser convocado, según ellos y sus parámetro y estadísticas, que no tenía mucho cambio de ritmo”, declaró a DirecTv.

Uno de los mejores goles que convirtió Marcos Lliuya con Sport Huancayo, fue realizado el 2022 frente a Alianza Atlético.

El popular ‘Bam Bam’ también manifestó que le trasladó estas palabras al propio Lliuya, quien lejos de venirse abajo, lo tomó como motivación y hoy en día mejoró de gran forma este aspecto de su juego:

Te puede interesar: Sport Huancayo vs Cusco: resultado del 11 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

“Eso se lo comenté en su momento a Marcos y ahora engancha y cambia de ritmo, cambia de ritmo incluso para atacar como para defender. Ahora está mucho más completo, ya tiene, me parece que 30 años y ha mejorado enormemente su capacidad física, que es una base fundamental de tranquilidad para hacer recorridos. Por ese lado, ese era el aspecto que me manifestaron y había que aceptarlo en su momento”, añadió.

Marcos Lliuya también destacó a nivel internacional, el 2021 fue el segundo jugador con mas regates de la Copa Sudamericana. (Sport Huancayo)

¿Cómo llegó Marcos Lliuya a Sport Huancayo?

Wilmar Valencia también contó como fue que le dio la oportunidad a Marcos Lliuya de jugar en el primer equipo de Sport Huancayo, debido a que hasta ese entonces, el oriundo de Ica solo había militado en clubes de Copa Perú y ya tenía 23 años, una edad poco común para debutar como profesional:

“La recomendación del ‘Venado’ Aguirre y de ‘Calican’ Vidales fueron muy claras, son amigos. Con Aguirre hemos compartido juntos viviendo como provincianos en Alianza cuando llegamos, y las recomendaciones fueron muy buenas. En la primera práctica, realmente lo querían matar a patadas sus compañeros, mostró unas condiciones y una habilidad tremenda, un talento para venir de Copa Perú y tener ese atrevimiento”, señaló.

Por último, recordó que fueron los propios futbolistas del ‘rojo matador’, quienes pidieron que se contrate a aquel habilidoso mediocampista que había deslumbrado en las prácticas:

Sus mismos compañeros, que en ese momento no eran sus compañeros, porque a veces viene un chico a probarse y buscan anularlo o aniquilarlo para que no tenga la posibilidad. Acá habían tan buenos tipos, porque los buenos tipos obran así, que algunos se me acercaron después y me dijeron: ‘Profe’, que va a hacer con este tipo’, ‘Pedir a la directiva que lo contraten’ le digo. ‘Sí profe’, de una vez’, me decían. Los mismos muchachos que habían sucumbido de su talento y habilidad en la práctica”, rememoró.