La cronología del furtivo romance de Pamela Franco y Christian Cueva: ¿cuándo inició y por qué terminaron?

Cronología del furtivo romance de Pamela Franco y Christian Cueva: ¿cuándo inició y por qué terminaron?

Pamela Franco terminó con todas las dudas de un vínculo amoroso entre ella y Christian Cueva, luego de que se sentó en el set de ‘Mande quien Mande’ y confirmó que había tenido un romance secreto con el futbolista peruano.

Pero, ¿cuándo inició este romance clandestino?. De acuerdo a la exintegrante de ‘Alma Bella’ conoció al deportista en el 2018 en una reunión de amigos y se lo presentaron. Luego de intercambiar varios mensajes, comenzaron a tener una relación clandestina a espalda de la pareja y madre de sus tres hijos, Pamela López.

“Nos conocimos y estuvimos con algunas personas, compartimos y a partir de eso tuvimos contacto”, contó a María Pía Copello en su programa de América TV.

En esa conversación reveló que en ninguno momento hablaron de temas familiares y no mencionaban el nombre de sus parejas e hijos. “(Nos escribimos) por WhatsApp (...) Es una persona graciosa, entrador, por eso me cayó bien. No hablábamos de temas familiares”, declaró.

Pamela Franco confirma romance con Christian Cueva | Mande Quien Mande. América TV

Pamela Franco contó que tuvo una relación complicada con Christian Cueva

Pamela Franco afirmó que sí mantuvo una relación sentimental por muchos años. “Sí (tuve una relación sentimental con Christian Cueva) Me involucré con él en el 2018, pero fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado”, contestó la intérprete.

Luego de estos mensajes, el popular ‘Aladino’ habría invitado a viajar a Pamela a visitarlo en los países que le tocaba jugar. De acuerdo al récord migratorio que el programa de Magaly Medina difundió, la conductora de TV estuvo en Brasil por los meses de enero, febrero y marzo del 2018, mientras que el volante peruano estuvo trabajando en el club Sao Paulo.

Luego, en octubre y noviembre del mismo año, la intérprete de ‘Simplemente de amigos’ viajó a Francia y el popular ‘Cuevita’ estuvo en España, muy cerca de ella. Actualmente, se sabe que esos viajes fueron financiados por el futbolista porque Franco lo reconoció en el magazine del mediodía de ProTV.

“No me ha ayudado económicamente, lo único que pagó fueron los viajes, los pasajes. Después a mí no me ha dado ni un sol, no me ha pagado un departamento, yo no tengo nada. Que me investiguen, no tengo nada en mi propiedad, no tengo nada de él. Dijeron que él a mí me había comprado un departamento, no me ha comprado nada”, reveló.

Pamela Franco admite relación con Cueva. | captura/América TV/difusión

Habrían pasado juntos el Año Nuevo 2019 en Huanchaco

Después de que Pamela López compartió con Magaly Medina unos mensajes que le habían llegado a su red social el 1 de enero 2019, donde le avisaban que su esposo Christian Cueva había estado con la cantante en Huanchaco, recibiendo el Año Nuevo 2019.

Inclusive en la llamada que le hace López a Franco le recuerda que tiene conocimiento de la relación entre ellos porque cuando dio a luz a su último hijo, le llegaron mensajes alertándola del amorío clandestino con el padre de pequeño. En ese momento, Pamela lo negó todo, incluye dijo que no conocía Huanchaco.

Como se sabe, de acuerdo a las redes sociales de la agrupación de Salsa Bella, Pamela junto a sus compañeras, incluida Yolanda Medina, cantaron en la Explanada da Huanchaco, Trujillo.

En el 2019 continuaron con su relación y Pamela siguió viajando a Europa y casualmente Cueva también lo hizo. En mayo volvió a viajar a Brasil y en ese entonces el delantero jugaba en Santos F.C.

La fotografía que confirma que Pamela Franco sí estuvo con Christian Cueva en Huanchaco de Trujillo. Facebook.

¿En qué circunstancias terminaron?

Pamela confesó en el magazine de América TV que Cueva le aseguraba que estaba separado de la madre de sus hijos, sin embargo, luego de algunos mese se dio cuenta de que no solo era la tercera en discordia, sino que el futbolista había tenido otras mujeres.

“En ese momento creí en las cosas que me dijo él (que estaba separado), pero luego me di cuenta que no era la única, sino que era la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Sentía una vergüenza que se supiera todo, pero ya salió y me siento liberada de esta carga que he llevado por muchos años.

Pamela Franco y sus confesiones sobre Christian Cueva en Mande Quien Mande.

De acuerdo a Pamela, cortó total comunicación con Cueva en agosto del 2019. Ese mismo año comenzó a conducir ‘Se pone bueno’ para Latina TV y compartió espacio con Christian Domínguez. En ese programa habría empezado una amistad con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, la cual terminaría en una relación amorosa en noviembre de ese mismo año.

Los rumores del inicio de la relación fueron polémicos porque Domínguez todavía mantenía una relación con Isabel Acevedo cuando fue captado besando a Pamela.

Y para voltear la página, Christian Cueva y Pamela López decidieron casarse el 21 de diciembre del 2019. Mientras que Pamela Franco y Christian Domínguez empezaban su historia de amor.

Pamela López anunció que está separada de Christian Cueva. (Instagram)

¿Pamela Franco y Christian Cueva se siguen viendo?

A pesar de que Cuevita está casado y tenía una relación de más de 15 años con Pamela López y Franco estaba comprometida con Domínguez y tienen una pequeña de tres años. La cercanía entre el futbolista y el cumbiambera no se habría interrumpido por varios indicios que los programas de espectáculos han revelado.

En enero del 2023, durante el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña, Christian Cueva y Pamela Franco y sus parejas coincidieron en dicho evento. Sin embargo no se vieron ni saludaron.

En diciembre del 2023, el futbolista discutió con su esposa y viajó a Nuevo Chimbote, donde se reunió con el padre de Pamela Franco e inclusive cantaron juntos en la casa de la cantante de cumbia.

El video del padre de Pamela Franco celebrando con Christian Cueva. | Magaly TV La Firme

Y luego de que Domínguez fue ampayado con Mary Moncada, Cueva se comunicó con Pamela Franco para mostrarle su solidaridad y ayudarla a seguir desenmascarando al actor. Pero ella, en medio del shock por todo lo que estaba pasando, decidió prestar atención a lo que le decía, indicó que Cueva sabía que iba a salir otra señorita a contar que estuvo con el padre de su hija, se trataba de Alexa Samamé.

Además, Pamela contó que el futbolista, después de saber que estaba con una amiga tomando algunas cervezas, le depositó mediante un amigo la suma de 280 soles en plan de broma y amigos. Pamela no le dio importancia y señaló que no se dio cuenta de dicho depósito hasta que recibió la llamada de López.

A partir de ese momento, buscó entre sus conversaciones con Cueva y dijo que le depositó con la intensión que ella se relaje. “Relájense, ahí les invito”, le escribió el futbolista.