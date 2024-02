Christian Domínguez se quebró al hablar con su hija y pedirle perdón después del ampay: “Fue doloroso”

Christian Domínguez se quebró al hablar con su hija y pedirle perdón después del ampay | América Televisión

Christian Domínguez está en el ojo público luego de que el lunes 29 de enero fuera protagonista del primer ampay del año de Magaly Medina. La presentadora de espectáculos se tomó unas vacaciones desde diciembre y anunció su regreso por todo lo alto y con ello llegarían imágenes de un personaje público que traicionaría la confianza de su pareja.

Luego de bastante tiempo de espera, finalmente se confirmó que el cumbiambero, una vez más, fue infiel a una de sus parejas, esta vez a Pamela Franco, madre de su última hija. El hombre fue captado teniendo relaciones íntimas dentro de su camioneta en una calle de Santiago de Surco con una mujer llamada Mary Moncada.

Los hechos se dieron el viernes 12 de enero al promediar las 6 de la tarde. El cantante ya tenía casi 4 años de relación con la también artista y eso no le importó, pues este no habría sido el primer encuentro con Moncada, quien mostró los chats al programa de la popular ‘Urraca’ para dejar constancia de que parecían tener un romance clandestino.

Pamela Franco emitió comunicado donde anuncia separación. IG

Ante estos hechos, Pamela Franco usó sus redes sociales y anunció que el romance con el padre de su hija llegaba a su fin. Además, pidió que respeten su decisión de no hablar del tema, pues se mantendrá trabajando y saliendo adelante por su hija.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Christian Domínguez pidió perdón a su hija y Pamela Franco

En medio de la entrevista de Ethel Pozo y Janet Barboza a Christian Domínguez, le consultaron cuál era su sentir respecto a su hija. Pues llegaron a reflexionar que así cómo es él con sus exparejas, su hija podría vivir una situación similar y no sería de su agrado. Además, que acciones como estas no hacen más que dañar a la menor, quien está en el ojo de todos, simplemente por ser hija del artista.

“En ese momento, cuando tú decides hacer esas estupideces, no estás pensando en nada porque ten por seguro que si en ese momento piensas, seguro no lo vas a hacer. Cuando ya pasan este tipo de cosas, piensas en tu hija, en tus padres, tu pareja, pero definitivamente. La cosa más dura ha sido hablar con mi hija, fue lo que hice, tuve que tomar fuerzas, para eso fue muy doloroso”, mencionó evidentemente tocado por lo sucedido.

Christian Domínguez pidió perdón a su hija y se quebró. (América TV /Instagram)

Por otro lado, hizo un llamado al público y mencionó que, aunque no tiene derecho a pedir nada, espera que respeten a su familia, Pamela y su hija mayor. “Yo no pido que cesen contra mí lo que quieran decirme o mostrar. (...). Que me digan lo que sientan si es que lo quieren hacer, pero lo único que les pediría a las personas es que no se metan con mis hijos, que no tienen nada que ver o con mis padres o con Pamela”, agregó el cantante.

Finalmente, recalcó que en un momento como ese no piensa en nada y los más afectados suelen ser los familiares. “No piensas en eso, lo piensas después. Fui una persona desgraciada que no pensó en nada, ni en su familia, en lo que perdía. No pensó que iba a matar a tanta gente emocionalmente”, sentenció.

En otro momento, se dirigió a Pamela Franco y lamentó haber roto todos los sueños que venían construyendo como una pareja. También aprovechó la oportunidad de disculparse con la familia de su ahora expareja.

Christian Domínguez se mostró arrepentido por su infidelidad a Pamela Franco. Captura/América TV

“Discúlpame por haberte matado emocionalmente, por destruir lo que queríamos construir, en un segundo se tira todo abajo por mis errores. Discúlpame por haberte lastimado de esa manera, no solamente a ti, sino también a toda tu familia. Mi familia ya lo sabe, pero no le he pedido disculpas a tu familia y aprovecho la oportunidad para hacerlo”, agregó.