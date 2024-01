Melissa Paredes y Anthony Aranda causan revuelo con nuevo Tiktok y alimentan rumores de reconciliación: “Te extrañé”

Melissa Paredes y Anthony Aranda graban Tiktok

Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes recientemente anunciaron su separación, vienen dando mucho de qué hablar después que publicaran un video para TikTok este 26 de enero. El material fue compartido por ambas figuras, y se les ve cantando y compartiendo miradas cómplices. La reacción de los seguidores no se hizo esperar y empezaron a especular sobre una posible reconciliación.

Te puede interesar: Melissa Paredes y Anthony Aranda otra vez juntos después de 3 días de anunciar su ruptura

Este video llega después que el programa Amor y Fuego emitiera un informe que muestra a la pareja pasando la noche juntos. Según el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, los artistas estuvieron en el apartamento de Melissa Paredes, un día después de haber sido captados mientras la actriz confiaba el cuidado de su hija al padre de la menor, ‘Gato’ Cuba.

Sin embargo, no es la primera vez que la pareja alimenta rumores de la reanudación de su romance, ya se les ha visto juntos en otras ocasiones. Pese a que la actriz señaló en su comunicado que continuarían trabajando junto y solo se reunirían por motivos laborales, videos y fotos expuestos por los medios y redes sociales muestran lo contrario.

Te puede interesar: La reacción de Anthony Aranda ante el comunicado Melissa Paredes sobre el fin de su romance

“Todo era mentira cuando ella me decía”, se les escucha cantar a la pareja. “Nosotros, después de ver lo que se inventaron a raíz de nuestra separación”, indica el video.

Además, Melissa Paredes escribió: “A veces por cosas tan simples tomamos decisiones tan drásticas. Pero tranquilos estamos trabajando juntos en ello. No es necesario que se inventen tantas cosas malas, pero igual, gracias por la preocupación. Anthony Aranda, te extrañé”.

A este escrito, la actriz agregó el emoticon de un monito con los ojitos tapados y una carita enamorada, alimentando aún más las especulaciones de que la relación había iniciado una vez más.

Te puede interesar: Anthony Aranda reaparece sonriente luego de terminar con Melissa Paredes: ¿Qué dijo sobre el fin de su relación?

Tanto Melissa Paredes como Anthony Aranda han mantenido un perfil relativamente bajo desde la difusión de estas noticias, sin ofrecer declaraciones adicionales sobre el romance.

Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprender con Tiktok pese a su ruptura.

Reacción de los usuarios de TikTok

Los mensajes de los seguidores no se hicieron esperar en la publicación de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Algunos expresaron su sorpresa, mientras que otros los felicitaron por esta nueva etapa de sus vidas.

“Alguien que me explique no entender. Entonces no terminaron”, “regresaron díganme que sí”, “Por eso me pareció extraño que hayas avisado”, “Hacen linda pareja, yo estuve igual que ustedes, dejé a mi amorcito y ya volvimos más enamorados que nunca. Sigan adelante, con mucha comunicación”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores, quienes hasta se identificaron con la pareja.

“Jajajaa se parece a mí cuando me peleó con mi esposo”, “Hermosos siempre el amor triunfa, irradian felicidad me gustan como pareja”, “Regreseeeen”, “Probablemente sea el estrés de trabajar juntos, es difícil tener un negocio con la pareja, pero que bueno que arreglaron sus diferencias”, “Qué lindos, a las finales no tienen por qué darle tanta explicación a la gente, sean felices comiendo perdices. Bendiciones para los dos”, continúan los mensajes.

Melissa Paredes y Anthony Aranda pasaron la noche juntos. (Composición Infobae)

El comunicado de Melissa Paredes

El pasado 20 de enero, Melissa Paredes paralizó a sus fans al anunciar que había terminado su relación con Anthony Aranda. A través de un comunicado, explicó que aún le guardaba cariño.

“En mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos, pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos”, mencionó en su comunicado.

Sin embargo, también dejó claro que se le vería junto a su expareja porque tienen un negocio en común, el mismo que no dejarán pese a que su romance se quebró. “Es probable que nos vean juntos aún, ya que compartimos vínculos laborales que seguirán por su propio curso”, agregó en el post.