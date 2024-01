Peruano que murió en conflicto es declarado héroe por el Ejército de Israel

Yuval López es el reservista peruano considerado héroe nacional en Israel. | Fotocomposición: Infobae Perú

El último ataque de Hamás a Israel dejó un saldo de 23 fallecidos, entre los que se encuentra el reservista peruano, Yuval López, quien perdió la vida el pasado lunes 22 de enero. Debido a su fallecimiento en servicio, el Ejército lo catalogó como héroe nacional, detalló el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa.

En diálogo con Latina Noticias, el funcionario explicó que su lamentable muerte se dio durante una operación en la que se intentaba demoler un edificio. “Aparentemente, los de Hamás les lanzaron una granada y por la misma explosión causaron la pérdida; se vino abajo el edificio”, mencionó.

Detalló que asistió al velorio del joven militar para brindar las condolencias del Estado peruano y su familia quedó impactada al conocer que la noticia había sido difundida en el Perú. “Cuando hay un muerto se entierra al día siguiente, pero después hay un velatorio que se llama Shiv’ah, que dura 7 días. Yo estuve ayer, y expresé las condolencias, estuve con el padre, la madre, la viuda y el abuelo de ellos. Transmitiendo el pesar de Perú. Estaban muy agradecidos por la presencia del embajador del Perú ahí con ellos”, agregó.

Manuel Cacho, embajador de Perú en Israel

¿Quién es Yuval López, reservista peruano considerado héroe en Israel?

Yuval López, de 27 años de edad, nació en la ciudad de Trujillo, Perú, y desde niño se instaló en Israel junto a su familia, de la mano de una comunidad conocida como Benir Moshe, “que fue como un rabino que los introdujo al pensamiento israelí”, explicó el diplomático.

“Aquí tenemos dos grupos, unos que vienen de Pucallpa, Iquitos y otros que vienen de Trujillo. Entonces les dan la nacionalidad y todas las facilidades”, agregó.

Como parte del cumplimiento de la ley nacional, la cual estipula el servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres, él y sus dos hermanos se unieron a las filas de la reserva una vez que alcanzaron la mayoría de edad. López residía con su esposa e hijas, una de tan solo 8 meses y la otra de 3 años.

De acuerdo al funcionario, debido a su reconocimiento, ambas menores recibirán escolaridad gratuita y otros beneficios a cargo de Israel. “Ellas no van a quedar en la orfandad, porque en Israel están acostumbrados a responder por sus héroes. Ellos son considerados héroes. Nosotros les hemos dicho que la Embajada está a su disposición, las niñas también son peruanas y estamos en permanente contacto”, mencionó Cacho-Sousa.

Reservista fue reconocido como héroe nacional en Israel. | X

En ese sentido, sostuvo que la presencia peruana en Israel es significativa, con una comunidad de aproximadamente cuatro mil personas, y recalcó la integración y aceptación de la familia López en la sociedad israelí.

Asimismo, Cacho-Sousa mencionó otras situaciones que vinculan a la comunidad peruana en Israel con la situación de conflicto. Destacó la labor de las hermanas Lucía y Mónica Llerena Vargas, quienes a pesar de los riesgos han decidido permanecer en la Franja de Gaza llevando a cabo su misión pastoral, y el caso de Margit Shnaider, ciudadana peruana que murió junto a su esposo argentino en poder de Hamás.

Embajador de Perú en Israel informa sobre la muerte de la peruana secuestrada por Hamas (Canal N)

Hermanos aún no saben del fallecimiento

Tal como mencionó el embajador, Yuval López no fue el único hermano que se enlistó en el ejército israelí. Debido a que una de las prácticas para no influir en su servicio es el no comunicar ciertas noticias que podrían afectarlos, los parientes de López aún no conocen la noticia.

“Ellos por lo general cuando están en el frente no se enteran porque es una desmotivación. Su padre está al tanto, pero él no se ha podido comunicar con sus hijos”, expresó el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa.