Parque de las Leyendas invita a disfrutar nuevas experiencias en febrero: ¿Volverán a dar entradas gratis?

Por el 489 aniversario de Lima, celebrado el pasado jueves 18 de enero, se regaló decenas de entradas al público para disfrutar de todas las especies animales del recinto.

El Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, sigue siendo uno de los recintos recreativos más visitados por las familias peruanas. Su gran cantidad de especies, como leones, jirafa, cocodrilos, hipopótamos, cóndores, pingüinos y más, motiva a adultos y niños a visitarlo una y otra vez. Las enormes áreas verdes, juegos mecánicos, jardín botánico y otros atractivos lo hacen aún más atrayente para la comunidad.

La preferencia por este zoológico originó hace semanas atrás un revuelo entre el público visitante, tras conocer que se iban a regalar decenas de entradas gratis por el 489° Aniversario de Lima, celebrado el pasado jueves 18 de enero. La ciudadanía capitalina se interesó mucho por la propuesta y varios aprovecharon para disfrutar de los animales y todo el recinto sin la necesidad de pagar los 15 soles de entrada general (que aplica para niños de 13 años a más).

Se termina el mes de enero y se ingresa al de febrero, por eso el Parque de las Leyendas, pensando en su público más joven, lanzó su programa Aventura de Verano 2024, a través de este los visitantes podrán tener experiencias vivienciales al estar en contacto con la naturaleza.

El Parque de las Leyendas, sede San Miguel, invita a participar en este mes de febrero en el programa Aventura de Verano 2024.

En medio de este lanzamiento, diveros usuarios se preguntaron por redes sociales si para el mes de febrero las autoridades del Parque de las Leyendas volverán a poner a disposición del público general entradas gratis. La curiosidad debe ser saciada y a continunación te daremos la respuesta concreta.

Hasta el momento, el Parque de las Leyendas no tiene pensado volver a entregar ingresos gratuitos a los visistantes. Las decenas de entradas regaladas en enero fue exclusivamente por motivo de la importante celebración del Aniversario de Lima. No se descarta que en un futuro puedan volver a lanzar algo parecido, pero no para febrero.

¿Entonces qué es el programa Aventura de Verano 2024?

De acuerdo a lo informado por el Parque de la Leyendas, este programa consiste en que los niños tengan interacción con la fauna; aprenderán de los cuidados de las especies, harán avistamientos de aves, talleres de manualidades, dibujo y pintura. Además, tendrán la posibilidad de dinámicas de integración y juegos. Diversión garantizada, a través del conocimiento, aseguraron.

El programa Aventura de Verano 2024 está dividido en tres grupos: Zoo Kids (4 a 6 años), Exploradores (7 a 11 años), Biodiversos (12 a 14 años), con el objetivo que los menores desarrollen, de acuerdo a su edad, un compromiso a favor de la conservación de la flora, fauna y patrimonio arqueológico.

Se informó que los horarios continuarán de lunes a sábados de 9:30 a.m. a 12:30 m. en dos turnos: lunes miércoles y viernes (desde el 31 de enero hasta el 23 de febrero del 2024) y martes, jueves y sábado (desde el 01 de febrero hasta el 24 de febrero del 2024). Los interesados pueden comunicarse al (01) 644-9200, al celular 914020405 y/o al correo electrónico educacion@leyenda.gob.pe.

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque de las Leyendas?