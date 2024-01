Cementerio Presbítero Maestro: placas de bronce de tumbas de expresidentes Sánchez Cerro y Oscar Benavides fueron robadas

Roban placas de tumbas de presidentes en el cementerio Presbítero Maestro (América Noticias)

Sujetos robaron cuatro placas de bronce del Cementerio Museo Presbítero Maestro, ubicado en el Cercado de Lima. Los lugares afectados son las tumbas de los expresidentes, Óscar R. Benavides y Luis Sánchez Cerro, asesinado en 1933; del filántropo Augusto Pérez Araníbar, propietario del Hospital Víctor Larco Herrera; y del mariscal Eloy Ureta Montehermoso, quien participó en la guerra de 1941 contra Ecuador.

Te puede interesar: Cercado de Lima: PNP desbarata banda criminal que utilizaría niños para vender drogas y armas de fuego

Debido a la fuerza que se utilizó para retirar estos elementos, también se dañó el granito de los monumentos, a pesar de que se encuentran en un patrimonio cultural de la nación.

Julio Arroyo, subgerente de Unidades de Negocio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, narró para América TV, que una de las guías que trabaja en el recinto se percató de que faltaban las placas cuando se encontraba con un grupo de visitantes.

Los encargados afirman que no reciben financiamiento de la Municipalidad de Lima - crédito composición Infobae / Municiaplidad de Miraflores / Facebook / Runa Chay Perú

“Nos avisó de inmediato. Esto ha sido como a las 9:30, 10 de la mañana. Vinimos a verificar y fue un golpe doloroso para todos los que trabajamos en la Beneficencia. Se hicieron las investigaciones, fuimos a la comisaría, se hizo la denuncia del para que con un informe se eleve hasta las más altas instancias”, confirmó.

Te puede interesar: Incrementan los robos de cuentas de negocio en Facebook: conoce las modalidades más usadas por los criminales

“Estas personas inescrupulosas trabajan en banda porque uno solo no puede cargar una placa que pesa 80 kilos, tiene que ser dos o tres. Mientras la sacan, no hay que hacer bulla. Lamentablemente, nuestro cementerio está cerca al jirón Áncash, está a unos pasos. Estoy seguro de que esto ha sido estudiado previamente, dónde están ubicadas, cómo las sacamos, un vehículo que los tiene que esperar, ellos simplemente por la necesidad de (obtener) dinero fácil y de la peor manera no escatiman en que esto es patrimonio del Estado ni lo que involucra la pérdida. Simplemente, van y las venden al peso. No saben lo histórico que es el daño que le hacen a la sociedad, a nuestra historia peruana”, añadió.

En el cementerio se encuentran grandes figuras de la historia peruana como el autor Felipe Pinglo - crédito archivo Infobae Perú

Necesidades económicas

El funcionario lamentó que este museo haya sido víctima de la creciente inseguridad ciudadana. “Nos ha golpeado también y no es desde ahora, hace meses atrás siempre estamos que nos roban lapidas, pero el colmo es que se vayan placas bellas, hermosas, que son parte del patrimonio nacional. Esto le pertenece a cada uno de los peruanos”, sostuvo.

Te puede interesar: Detenido en discoteca de SJL intentó cometer un asesinato horas antes de su captura

“El estado, a través de la Beneficencia, nos da la responsabilidad de cuidarlos, de mantenerlos, las áreas verdes, etc. Pero también es de conocimiento público y general, que (no recibimos) ningún apoyo económico de ninguna institución del Estado”, agregó.

En esa misma línea, reiteró que ellos no dependen del Ministerio de Cultura ni de ninguna otra cartera, por lo que no reciben financiamiento.

El Museo Cementerio Presbítero Maestro está ubicado cerca al jirón Áncash, en el Cercado de Lima - crédito Andina

“(Al directorio) también les ha dolido la situación, duele en nuestro corazón, en nuestras almas, ellos son los que fiscalizan nuestro trabajo a fin de que logremos nuestro objetivo principal: recaudar dinero con nuestro propio trabajo y esfuerzos de los predios que tenemos, como casas, alquiler de la plaza de Toros”, explicó Arroyo.

Asimismo, dijo que esta gestión “está preocupándose en mejorar lo que se hizo a medias y lograr obtener el máximo provecho de nuestras propiedades, de nuestros museos”.

“No recibimos ni un sol del Estado. Algunas empresas privadas, a través de donaciones, sí (nos dan), pero no alcanza para cubrir las necesidades básicas de un cementerio como este, en el tema de seguridad”, mencionó.

Finalmente, recordó que cada o seis ocho meses cambian los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que las gestiones que se hacen resultan afectadas. “A la hora que estamos a punto de concretar un convenio, un trato, etc., tenemos que volver a empezar”, lamentó.