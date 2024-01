Aumento del sueldo mínimo 2024: esto dijo el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, sobre posible anuncio

Daniel Maurate, titular del MTPE reconoció que el sueldo no alcanza para vivir en Perú adecuadamente. ¿Qué dijo sobre un aumento?

Ante la recesión en Perú, el encarecimiento de la canasta básica, la discusión del aumento del sueldo mínimo se retomó brevemente en el 2023. Sin embargo, no se terminó de decidir un nuevo monto, ni una fecha tentativa para su incremento. A pesar de esto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, reconoció que “la remuneración mínima vital no es suficiente y no alcanza para darle una vida decorosa a las personas”.

Así, frente a un año en que el gobierno señala que se saldrá de la recesión en Perú, y que la expectativa del Banco Central de Reserva del Perú y otros analistas para el 2024 es de un “rebote” de la economía peruana, ¿qué pasará con la discusión para incrementar el salario mínimo?

Ministro de Trabajo se pronuncia sobre el aumento del sueldo mínimo

Como se sabe, el último aumento del sueldo mínimo se dio en mayo del 2022, en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Por medio del decreto N°03-2022-TR, se estableció un aumento de S/95 al valor que tenía entonces. Así, la Remuneración Mínima Vital (RMV) pasó de S/930 a S/1.025, su valor actual.

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, reconoció que el sueldo minímo no es suficiente. ¿Qué se sabe sobre el aumento de la RMV? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Daniel Maurate, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ya había declarado ya en 2023 que era complicado hacer incrementos del sueldo mínimo por la recesión. “Eso se verá cuando empecemos a recuperar la economía”, declaró entonces.

Ahora, Maurate ha vuelto a responder sobre este tema a la prensa, incluso sugiriendo que el único impedimento para este aumento fue la crisis de la economía peruana. “Como ya lo he dicho, el sueldo mínimo es un compromiso de la Presidenta de la República. Estamos permanentemente mirando esa posibilidad. Si no hicimos el incremento el año pasado, es porque estábamos justamente en recesión”, señaló a medios.

Asimismo, el ministro reiteró que “en momento de recesión es complicado aumentar el sueldo mínimo, porque afecta a las microempresas. La gran empresa paga en promedio más de S/3.000, la mediana empresa promedio paga más de S/2.000, Donde está el sueldo mínimo es en las pequeñas y las microempresas. Y estas son las que están luchando por formalizarse. También no podemos desalentar a la formalidad”, agregó.

Incremente del salario mínimo vital fue mencionado por la Presidenta Dina Boluarte en mensaje del 28 de julio. | composición Infobae/Canal N/Andina

Luego de esto, sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, también declaró sobre el aumento de la RMV más cauteloso. “Tiene que haber consenso, y sin crecimiento no puede haber ajustes en estas variables. Este año va a ser de recuperación, lo que esperamos es que cuando la economía empiece a crecer nuevamente y tengamos una noticia robusta, se puede dar”, señaló.

Ministro Contreras: "Si crecimiento no puede haber ajustes en la Remuneración Mínima Vital" (Canal N)

Maurate confía en la recuperación del Perú en 2024

Asimismo, Maurate reconoció que, según un informe que le fue presentado por el Ministro de Economía, Alex Contreras, el panorama para este año “es alentador”. “Este 2024 se presenta muy bueno. Si hay inversión privada, vamos a salir de esta recesión rápidamente. Lo que tenemos que hacer todos los peruanos es hacer un esfuerzo”, señaló.

Tanto el Banco Central de Reserva, como el Banco Mundial y otros agentes y analistas económicos concuerdan en una recuperación de la economía peruana en 2024. Se habla de un rebote de 2,5% el PBI. Dada esta recuperación proyectada, la discusión de la remuneración mínima vital sí podría retomarse prontamente este año.

Así ha subido el sueldo mínimo en los últimos 20 años

El sueldo mínimo actual es de S/1.025, y el último aumento se dio en mayor de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Estos fueron los últimos aumentos del salario mínimo desde el 2003.

Mayo 2022, subió a S/1.025

Abril 2018, S/930

Mayo 2016, S/850

Junio 2012, S/750

Septiembre 2011, S/675

Febrero 2011, S/600

Enero 2008, S/550

Enero 2006, S/500

Octubre 2003, S/460

La remuneración de miles de trabajadores en Perú sigue siendo un tema de constante debate, con llamados a un nuevo aumento del salario mínimo. - Crédito Andina

Mientras, de esta manera ha aumentado la remuneración mínima vital, al 2022, además, la canasta básica mensual por persona tuvo su mayor incremento en los últimos 11 años. Así se ha dado el incremento de los precios de alimentos en Perú, según datos del INEI.