El Gran Chef Famosos: Mauricio Mesones se salvó de ser eliminado y el ‘team cariñito’ lo celebró en redes sociales

Un triste momento se vivió en la última edición de ‘El Gran Chef Famosos’. Lamentablemente, uno de los competidores tuvo que ser eliminado al no convencer al jurado en la preparación del segundo plato de la noche.

Sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando solo estuvieron al frente Nico Ponce y Mauricio Mesones, ambos queridos por la afición del programa. No obstante, los seguidores del músico fueron los que más preocupados se mostraron.

Antes de darse a conocer el nombre del participante eliminado, en las redes sociales se hizo tendencia el nombre del intérprete de ‘La cumbia del amor’. Sus seguidores no estaban dispuestos a aceptar su eliminación, como sucedió cuando sacaron a Armando Machuca.

Afortunadamente, para los fans de Mauricio Mesones, terminó salvándose y pasó a la siguiente ronda del reality de cocina de Latina. Asimismo, sus seguidores le pidieron que se esfuerce en las próximas ediciones, pues ya son tres noches de eliminación en las que participa.

“No olvidemos que Mauricio Mesones nos está haciendo sufrir desde hace más de tres fechas, ya basta, ponte las pilas y no nos hagas sufrir más por favor”, “Sería una falta de respeto contra el Team Carichuca que eliminen a Mauricio Mesones, hace menos de una semana eliminaron a Armando Machuca y ahora se van contra ‘Mustafa’”, dijeron algunos de los usuarios de las redes.

Fans de Mauricio Mesones reaccionan a su casi eliminación. (Fotos: Captura de X)

¿Qué pasó con Nico Ponce?

Este martes 23 de enero fue la noche de eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’, que se alista a empezar una nueva temporada doble, y tuvo en competencia a Milene Vásquez, Nico Ponce, Christian el ‘Loco’ Wagner, Mauricio Mesones y Ale Fuller. Además, también se contó con el regreso del jurado Javier Masías, quien se encontraba de vacaciones.

Desafortunadamente, el actor de ‘Papá en Apuros’ quedó eliminado de la competencia, sin ninguna opción de llegar a la siguiente ronda o regresar más adelante. “He luchado hasta el final. Lo he dado todo con ese platillo. Ya lloré la primera temporada. Esta no voy a llorar. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de regresar, por mejorar. Creo que he mejorado y lo he dado todo”, fueron sus palabras de despedida.

Nico Ponce se convirtió en el noveno eliminado de "El Gran Chef Famosos".

¿Por qué Milene Vásquez ganó el primer plato de la noche?

El primer plato de la noche fue un tiradito con salsa de rocoto y, el gran beneficio para la persona que preparaba el mejor platillo era que se salvaba de la eliminación y ya no hacía el segundo plato, que fue pastel de papa y carne.

Este beneficio lo ganó la actriz Milena Vásquez. Sin embargo, cuando José Peláez pasó por su estación para ver su avance, se reveló el que quizá ha sido su secreto para mejorar sus técnicas de preparación en la cocina.

“Me da la sensación, al ver tu estación, que esto lo piloteas. Te has preparado para realizar este plato. Sé que tú llevaste clases con Khabir Tello”, fue lo que reveló José Peláez cuando estaba en el stand de la actriz, lo que fue confirmado por ella.