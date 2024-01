Cristian Rivero en ‘Esto es Guerra’: qué le dijo Gianella Neyra y lo que piensa de competir con ‘El Gran Chef Famosos’. (Infobae-Carlos Díaz/Facebook)

Cristian Rivero fue presentado este martes 23 de enero como el nuevo conductor de Esto es Guerra, junto a su gran amiga Katia Palma. Ambos conducirán el espacio de América TV con Johanna San Miguel y Renzo Schuller durante la temporada de verano.

Te puede interesar: Katia Palma no descarta reemplazar a Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: “Yo feliz de trabajar”

La exfigura de ‘Yo Soy’ y ‘La Voz Perú’ señaló que asume la conducción de ‘Esto es Guerra’ como un gran reto en su carrera, pues si bien es cierto tiene experiencia en la pantalla, se enfrenta a un formato diferente, otro equipo y timing.

“Lo tomo con mucha responsabilidad, es una marca que tiene 12 años, es un programa que ha marcado historia en la televisión. Estoy con muchas expectativas. El programa cada vez se viene renovando, ha hecho un montón de cosas en todos estos años. Creo que la responsabilidad para cualquier conductor que este enfrente de este programa es enorme y espero dar lo mejor”, indicó el animador a Infobae Perú.

Como se recuerda, a inicios de enero, Cristian Rivero anunció su retiro de Latina Televisión. Esta vez, será parte de un formato que competirá con un programa de la casa televisora que lo acogió durante 12 años, ‘El Gran Chef Famosos’.

Te puede interesar: ‘Esto es Guerra’: quiénes fueron sus conductores y por qué abandonaron el reality de competencia

“Estoy agradecido de donde me fui, agradecido de donde estoy. Me hace sentir contento. Mi objetivo este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación parta esta temporada de verano de parte de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, y es una marca sólida, son 12 años y me encantó la idea. Es un reto también a nivel profesional”, explicó el conductor de TV, quien reveló que ya había hablado con Peter Fajardo hace unos años sobre el tema, sin embargo, nunca llegaron a algún acuerdo.

Esta vez, la propuesta se dio de parte de Mariana Ramírez del Villar. “Se dio de la manera casual, me la encontré hace 5 días (18 de enero). Recién acabo de firmar (23 de enero)”, detalló.

Respecto a su vasta experiencia en televisión, Cristian Rivero señaló que esto puede ser una ventaja o desventaja para él por la expectativa que conlleva de parte del público. Sin embargo, recordó que es primera vez que estará en un formato similar. “Es retador, es otro equipo de trabajo, es otro contenido, otro timing y hay que adecuarse, pero estoy contento de asumir el reto”, remarcó.

En otro momento se refirió al hecho de trabajar con Katia Palma, Rivero señaló que la actriz es una gran amiga suya, pero también tiene el gusto de conocer a sus demás compañeros de conducción.

Te puede interesar: Esto es Guerra 2024: revive la presentación de los nuevos conductores, chicos reality e ingresos ‘bomba’

“El medio es chiquito y la mayoría somos amigos. Conozco a Katia y hemos trabajado largos años, con Johana también en una temporada (en Latina), a Renzo Schuller lo conozco desde hace muchísimos años, cuando yo era asistente de producción, le llevaba café. Nos conocemos. Nuestro objetivo es que la gente se divierta”, indicó el presentador, resaltando que tiene muy buenos amigos que iniciaron su carrera en Esto es Guerra y ha seguido el programa antes de recibir la propuesta.

“Si trabajo en esto tengo que conocerlo”, resaltó.

Defiende el talento que hay en ‘Esto es Guerra’

Muchas son las críticas hacia los chicos realitys, por participar en estos espacios de competencia. Para Cristian Rivero, todo el que esté delante de cámaras tiene talento y no se debe menospreciar a nadie por el hecho que no te guste lo que hace.

“Hay talento, sí claro. el programa no lo hace el conductor, sino por el contenido que hay, toda persona que esté delante aporta, sí creo que hay talento. La gente que está parada frente a cámaras para hacer algo es un talento, que te guste o no, es otra cosa, pero es un talento”, aclaró.

Esto es Guerra 2024 se estrenó el martes 23 de enero por América TV.

Contrato por tres meses

Cristian Rivero llega a América TV para ser parte de ‘Esto es Guerra’ durante un periodo de tres meses, después de ello, es incierto. El conductor señaló que lo toma con tranquilidad y solo se preocupa por vivir el presente, sin pensar en el futuro para evitar la ansiedad.

Esta incursión ha causado gran asombro, y como todo famoso, cuenta con seguidores y detractores. Respecto a ello, señaló que es “lo que toca”, pues “nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo”.

Cristian Rivero debuta en 'Esto Es Guerra'. | América TV

¿Qué dijo Gianella Neyra sobre su paso a esto es Guerra?

Cristian Rivero también se dio unos minutos para hablar sobre lo que le dijo Gianella Neyra cuando supo que sería el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra’. Como se sabe, el programa goza de gran popularidad, pero también cuenta con constantes críticas, por el contenido que presenta.

“Está muy contenta, estaba al costado mío cuando escuchó la conversación (con Mariana). Me dijo ‘mostro, te dan una posibilidad, es una invitación, es una temporada de 3 meses. Es una marca que tiene 12 años, es una marca sólida, anda y diviértete. Total a ti te gusta hacer televisión, te está dando la posibilidad de hacer televisión”, fueron las palabras de la actriz hacia su pareja Cristian Rivero.

Cristian Rivero y Gianella Neyra son una de las parejas más sólidas del medios.

Habló sobre ‘El Gran Chef Famosos’ como contrincante

Su paso a Esto es Guerra hará que compita directamente con ‘El Gran Chef Famosos’, espacio de su excasa televisora. Al respecto, Cristian Rivero no dudó en desearle lo mejor, al igual que los demás programas nacionales.

“Mi política siempre ha sido no mirar a los costados. Creo que todos nosotros los que hacemos prensa, lo que tenemos que mirar es que haya más programas en cualquier canal. Esta industria en muy chiquita, si hay formatos como ‘El Gran Chef Famosos’ bienvenido sea, si hay formatos como Esto es Guerra, bienvenido sea. Lo que tenemos que generar es que la industria no pare y crezca, porque con el pasar de los tiempos hay menos programas. Mientras existan programas nacionales, le conviene a todos los canales y el que gana es el público, tiene más opciones”, concluyó.