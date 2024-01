Sergio Tarache: Feminicida que asesinó a Katherine Gómez será extraditado en menos de 10 días

La Policía Nacional del Perú aseguró que falta determinar cómo será transportado este sujeto desde Colombia para que sea juzgado en el país por quemar a joven de 18 años. (24 Horas)

Sergio Tarache, el ciudadano venezolano que acabó con la vida de Katherine Gómez el 18 de marzo de 2023, será extraditado al Perú desde Colombia en menos de 10 días. Así lo aseguró el general de la Policía Nacoinal del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Como se sabe, la joven de 18 años fue víctima de feminicidio en plena vía pública, cerca de la plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima. El lamentable hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y hubo testigos del crimen. Estas evidencias mostraron que el ciudadano venezolano la atacó rociándole gasolina y encendiendo su cuerpo.

Seis días después, el 24 de marzo de 2023, la adolescente falleció y desde entonces las autoridades peruanas emprendieron su búsqueda, con el fin de que sea capturado y juzgado. Semanas después, el 11 de abril, la Policía de Colombia capturó a Sergio Tarache en este país.

Tras varios meses de espera, la familia de Katherine Gómez espera que esta vez la Policía Nacional del Perú (PNP) cumpla con extraditarlo en el periodo indicado.

Placa conmemorativa para rendir homenaje al recuerdo de Katherine Gomez será colocada cerca a la Plaza Dos de Mayo.

El general PNP Óscar Arriola declaró en Panamericana Televisión que los efectivos policiales de Colombia y Perú vienen coordinando cómo será trasladado el investigado por feminicidio.

“Se hacen las coordinaciones con las autoridades de Colombia y se busca la manera más eficaz, más eficiente, la más segura por supuesto para que este sujeto Sergio Tarache esté ya acá en el Perú. O por la frontera o un vuelo directo con efectivos de seguridad”, indicó.

Cinthya Marache, madre de Katherine Gómez, comentó cómo recibió la noticia de que pronto el Poder Judicial podrá emitir una sentencia para este sujeto.

“Tarde o temprano tenía que llegar este momento. Tenía sentimientos encontrados, como se dice. He retrocedido. La verdad que me sentí muy mal, muy triste, porque a pesar de que se va a hacer justicia nada me va a devolver la tranquilidad que yo tenía”, dijo.

También aseguró que el Ministerio Público cuenta con todas las pruebas que indican que Sergio Tarache asesinó a Katherine Gómez. En ese sentido, exigió que se resuelva condenarlo con cadena perpetua para evitar que vuelva a asesinar a otras mujeres.

“El caso de mi hija, como ya se sabe, está armado. Hay testigos, hay pruebas, el daño causado a mi hija, los videos. El caso está armado. Solamente estamos a la espera de la extradición para empezar lo que es el juicio. La fiscalía, yo como madre, el Perú entero, queremos que sea cadena perpetua, porque él la verdad no merece tener ninguna salida, ni nada, para que no vuelva a causar más daño”, precisó.

Desde la captura de Sergio Tarache, las autoridades peruanas venían pidiendo que su extradición se acelere. El jueves 27 de abril de 2023, el exministro de Justicia Daniel Maurate declaró que se reuniría con su homólogo colombiano, Néstor Osuna, para pedir que el denunciado por feminicidio llegue al Perú lo más pronto posible.

En ese contexto, la Cancillería del Perú indicó que ese proceso se debía llevar a cabo bajo la normativa correspondiente, que para este caso requirió de una solicitud de extradición desde el país.

Los trámites se realizaron. Sin embargo, hasta noviembre de 2023 se supo que Sergio Tarache había presentado un recurso legal de apelación para evitar que se concrete su envío a Perú.

“Han presentado la apelación, pero todavía no me han informado cuál es el motivo de la (misma). Estoy a la espera de que me informen bien sobre eso, pero ya presentó la apelación el abogado. Es por eso que yo he hablado con las autoridades para que me firmen la causa de qué ha apelado, porque se suponía que no había qué apelar”, señaló la mamá de la víctima.